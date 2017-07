Bild: Invision/AP

Konzert im Olympiastadion - Welche Songs spielen U2 in Berlin?

12.07.17 | 15:02 Uhr

U2 spielen am Abend in Berlin - das ist eine Schlagzeile, die es in den vergangenen Jahren bereits öfter gab. Diesmal aber geht es um mehr: Die Band ist da, weil sie das Jubiläum eines ihrer erfolgreichsten Alben feiert. Und zwar in der Stadt, mit der die Band so viel verbindet.

"I can't believe the news today..." werden an diesem Mittwochabend nicht die ersten Worte von Sänger Bono sein, aber sie werden sicher fallen und sicher ziemlich zu Beginn: Ihren ersten großen Song, den Titel "Sunday Bloody Sunday" mit dieser ersten Zeile, spielte U2 bislang bei allen ihren Konzerten der aktuellen Tour. Und U2 taten dies fast immer so ziemlich am Anfang. Das große Rätsel vor diesem Abend aber wird der allererste Song sein. Denn Sänger Bono wird die Berliner begrüßen und mit diesem ersten Song die besondere Beziehung der Band zu dieser Stadt zeigen wollen.

Zweite Station der Europakonzerte dieser Tour

Es ist das "Bein zwei", im Original "Leg 2", der U2-Jubiläumskonzertreise "The Joshua Tree Tour", das am Mittwoch im Berliner Südwesten aufsetzt: im Olympiastadion. Und viele tausend Fans werden froh sein, dass das Olympiastadion noch kein umgebautes Fußballstadion ist, denn aktuell ist es noch immer groß und weit - und im Innenraum ist viel Platz für all jene Fans, die vor der Bühne stehen, mitsingen und tanzen wollen. Und zwar zu tausenden, eingestimmt von Noel Gallagher’s High Flying Birds als Support.



In Vancouver, Kanada war das "Leg 1" der Tour gestartet, stolzierte dann kreuz und quer über Nordamerika und hat sie dabei alle gerockt, die Stadiums, die Fields und Bowls Nordamerikas. "Leg 2" nun ist die Europa-Tour, die seit voriger Woche durch die Metropolen tingelt - mit den beiden großen Stationen Dublin (22. Juli), der Herkunftsstadt der Band und mit Berlin, der Stadt, mit der U2 so viel verbindet.

Die ganz besondere Verbindung mit Berlin

Auch wenn es sich so anhört, stammt der Name der Band nicht von der BVG, sondern soll inspiriert sein von einem Instrument des Kalten Krieges, das nahezu unerkannt Grenzen überwinden konnte: das Spionageflugzeug Lockheed U-2. Doch es gibt vieles, das die Band mit der Stadt verbindet. So hielten sich U2 in den Tagen des Wiedervereinigungsjahres 1990 in Berlin auf, arbeiteten in den Kreuzberger Hansastudios an Songs ihres ein Jahr später erschienenen Albums "Achtung, Baby" und zeigten sich schwer beeindruckt von den Wallungen in der Stadt rund um die Maueröffnung und die Wiedervereinigung. Tausendfach zitiert und wiedererzählt sind die vielen Verbindungen der Band mit der Stadt und ihrer Geschichte, die man in Interviews, Dokumentationen und Songvideos immer wieder hören und entdecken kann. Kreuzberg, Potsdamer Platz und das Ostberliner Palasthotel waren die kleinen und großen Brennpunkte, an denen die Band den Umbruch der Stadt miterlebte. Und man wird sie hören können in den Songs der Band, die sie an diesem Abend spielen werden.



Das Stadion wird singen

Die kleinen und großen Verbindungen von U2 mit der Stadt und worauf Sänger Bono Bezug nehmen wird, sind die eine große Überraschung, über die die Gäste des heutigen Konzerts spekulieren. Die andere Überraschung ist die Musik. Es ist die "Joshua Tree"-Erinnerungstour, also werden natürlich viele der Songs des Albums zu hören sein. Fas auf allen Konzerten der Tour bislang waren die Albumtitel "Where the Streets Have No Name", "I Still Haven't Found What I'm Looking For", "With or Without You", "Bullet the Blue Sky", "Running to Stand Still", "Red Hill Mining Town" und "God's Country" zu hören. Aber trotzdem bleibt da natürlich noch genug Raum, zu spekulieren, ob die "Joshua Tree"-Songs "Trip Through Your Wires", "One Tree Hill", "Exit" oder "Mothers of the Disappeared" vielleicht diesmal zu hören sein werden. Und natürlich werden viele Berliner Fans auf den Titel "Oh Berlin" warten oder auf die "Achtung, Baby"-Songs "Zoo-Station" oder "One". Und das Stadion wird mitsingen.

