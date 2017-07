Bild: rbb

AG in Berlin-Wedding plant offenbar Verkauf - Künstler fürchten um ihre Ateliers in den Uferhallen

07.07.17 | 06:05 Uhr

Die Uferhallen in Wedding sind ein Flaggschiff der Berliner Kunstszene. Rund 50 Ateliers gibt es hier, wo einst U-Bahnen repariert wurden. Doch der Standort könnte bedroht sein, denn der Eigentümer wittert offenbar die Möglichkeit, ordentlich Gewinn zu machen. Von Ute Zauft

Gerademal acht Prozent der bildenden Künstler finden derzeit in Berlin ein gefördertes Atelier, und auch bei privat vermieteten Arbeitsräumen für Kunstschaffende liegt die Nachfrage weit über dem Angebot. Entsprechend besorgt sind derzeit die Künstler der Uferhallen in Berlin-Wedding. "Wie es sich in der Kulturszene in Berlin bereits herumspricht, überbieten sich momentan diverse Investoren bezüglich eines Kaufgebotes für die Uferhallen", heißt es in ihrer Pressemitteilung vom Mittwoch. Die Befürchtung der Künstler: Wird tatsächlich verkauft, werden sie aus ihren Ateliers verdrängt. Derzeitiger Eigentümer ist die Uferhallen Aktiengesellschaft. Sie wurde 2007 gegründet, um das damals 38.000 Quadratmeter große Areal der ehemaligen Zentralwerkstätten der BVG zu erwerben. Teile des Geländes wurden inzwischen verkauft. Übrig sind rund 19.000 Quadratmeter mit rund 50 Ateliers, vorwiegend für bildende Künstler. Auch der legendäre Piano Salon Christophori von Christoph Schreiber hat hier seinen Platz: Inmitten seiner Werkstatt für reparaturbedürftige Flügel findet hier regelmäßig Kammermusik auf Weltniveau statt.

Die Künstler laden ein Uferhallen "MEGABOCK" Die Ausstellung "Megabock": Ausgestellt werden Werke von mehr als 50 Künstlern aus den Uferhallen und eingeladenen Gastkünstler. Außerdem öffnen einige ihre Ateliers. Vernissage: 07.07.2017, 19 Uhr Ausstellung: 07. bis 10.07.2017, geöffnet 13 bis 18 Uhr Wo: Uferstraße 8-11, 13357 Berlin



"Kunst und Künstler kommen nicht mehr zum Zug."

"Ich mache mir Sorgen um den Standort", erklärt der Atelierbeauftragte Berlins, Martin Schwegmann, gegenüber rbb|24. Das Horrorszenario sei der Verkauf an einen Investor, der sich nicht für den Ort interessiert. "Dann wird Verwertungsdruck einsetzen, und es wird nicht mehr möglich sein, die bildenden Künstler langfristig zu halten", so Schwegmann. Der Druck auf die Mieten steige ja sowieso schon. "Kunst und Künstler kommen nicht mehr zum Zug", warnt der Atelierbeauftragte des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlin. Die Uferhallen seien ein wichtiger Standort für die bildende Kunst in Berlin, auch im Zusammenspiel mit den gegenübergelegenen Uferstudios als legendärer Ort für den zeitgenössischen Tanz.

Preis zu hoch für die Senatsverwaltung

Auch die Politik ist aufgeschreckt: Die Senatsverwaltung für Kultur habe inzwischen das Gespräch mit der Uferhallen AG gesucht, um über "Möglichkeiten der langfristigen Sicherung des Kulturstandortes" zu sprechen, so Sprecher Daniel Bartsch gegenüber rbb|24. Dabei habe der Vorstand der Aktiengesellschaft bestätigt, dass es tatsächlich Pläne für den Verkauf der Uferhallen gebe. Doch der Einfluss der Verwaltung sei sehr gering, so Bartsch, denn bei einem möglichen Verkauf, könne der neue Eigentümer - im Rahmen der Gesetze und Regelungen - mit seinem Eigentum frei umgehen. Auch ein Kauf der denkmalgeschützten Uferhallen durch die Senatsverwaltung werde nicht erwogen, denn "die Erlöserwartungen des Eigentümers durch Verkauf liegen deutlich über dem – und damit nicht einmal in der Nähe – des Verkehrswertes".

Ateliers in Berlin Im Koalitionsvertrag hat Rot-Rot-Grün vereinbart, bis 2021 stadtweit 2.000 Atelier- und Produktionsräume sichern zu wollen, auch in Form von Neubauten. Dieser Planung liegt der Masterplan Art Studios 2020 zugrunde, den unter anderem der Berufsverband Bildender Künstler Berlin zusammen mit der Kulturwerk gGmbH entworfen hat.

Künstler laden zur Vernissage

Hier soll offensichtlich Gewinn gemacht werden - und den Kauf der Uferhallen zum gewünschten Preis können sich weder die Politik noch die dort ansässigen Künstler leisten. Darunter sind zwar bekannte Namen wie Monica Bonvicini, Katharina Grosse und John Bock, aber auch viele unbekanntere Künstler, die noch nicht so stark am Markt vertreten sind. Um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, haben zahlreiche Künstler zusammen mit Gästen diesen Freitag zur Vernissage geladen. Der Titel der Ausstellung: "Megabock". Das beziehe sich konkret auf den Raum der Uferhallen, an welchem die Herzen vieler Künstler schlagen, heißt es in der Einladung. "Es geht um die Leidenschaft für diesen Ort, welcher sehr vielen Künstlern ermöglicht, sich zu entfalten und miteinander zu vernetzen."

Aktiengesellschaft hält sich bedeckt

Auch der Atelierbeauftragte Schwegmann weiß von dem Gespräch zwischen Uferhallen-Vorstand und Senatsverwaltung. Denkbar sei auch ein Kauf mit Hilfe von Stiftungen, anderen Förderern oder als Genossenschaft, meint er. Doch auch er hat von den Preisvorstellungen der Uferhallen AG gehört und räumt ein: "Eine Lösung gibt es nur, wenn der Verkäufer nicht den maximalen Kaufpreis verlangt." Die Uferhallen AG selbst hält sich äußerst bedeckt. Wolfgang Weber, einer von vier Vorständen der AG, bestätigte die Verkaufspläne gegenüber rbb|24 nicht, schob aber hinterher: "In einer freien Welt können wir über alles nachdenken, was wir wollen."