Viele Berliner Kulturbauten sind stark sanierungsbedürftig oder sogar gefährdet. Wie aus einer Antwort der Finanzverwaltung an den Grünen-Abgeordneten Daniel Wesener hervorgeht, sind insgesamt mindestens 435 Millionen Euro für die Sanierung von Konzerthäusern, Theatern und Museen nötig.



Betroffen sind auch kulturelle Aushängeschilder wie die Berliner Philharmonie, die Komische Oper, das Konzerthaus am Gendarmenmarkt und der Friedrichstadt-Palast. Zuerst hatte der Berliner "Tagesspiegel" über die Anfrage berichtet. Schuld ist dem Blatt zufolge der langjährige Haushaltsnotstand in Berlin. Kulturbauten seien vom Sparzwang besonders betroffen gewesen.