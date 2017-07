Helmut Krüger Potsdam Sonntag, 09.07.2017 | 18:28 Uhr

Ich denke mal, die Besucherströme werden sich nicht in den Dimensionen der meisten Welterbestätten bewegen. Nicht, weil 'Bernau etwa abgelegen wäre - es ist ja sehr gut mit S- und Regionalbahn angebunden - sondern eher, weil bei Bauhaus-Gebäuden die Komposition sich erst auf dem zweiten Blick erschließt und häufig genau auch nur, wenn die Gesamtkomposition zu Augen kommt. Das ist auch in Dessau so, in Dresden-Hellerau und Stuttgart-Weißenhof. Dies etwa im Gegensatz bspw. zu Sanssouci, zum Markusplatz in Venedig oder zur Prager Karlsbrücke, wo jeder Meter die menschliche Neugierde auf Tiefste befriedigt.



Zum Erfahren der Kompositon auf den zweiten Blick braucht es Abstand und auch Ruhe. Auch wenn Bauhaus für Massen gebaut wurde, so kann die Würdigung dessen paradoxerweise in Massen genau nicht erfahren werden.



Bernau alles Gute!