Staubtrockener Bluesrock und richtig lange Vollbärte: Seit fast 50 Jahren machen ZZ Top jetzt schon gemeinsam Musik. Am Dienstagabend machte das Trio auf seiner aktuellen Tour in der Zitadelle Spandau halt und lieferte, findet Jakob Bauer , ein grundsolides Konzert ab.

Vor dem Eingang der Zitadelle in Berlin-Spandau stehen ungewöhnlich viele Motorräder. Der Grund: Heute läuft hier Musik für richtige Rocker. Für Männer Mitte 50 mit Höllenmaschine und Tattoos, Leder- und Jeanskluft, Sonnenbrille und schwarzem T-Shirt. Bierselig stehen sie im Hof der Zitadelle und warten auf ihre Kultfiguren, die Männer mit den langen Bärten und dem knarzigen Blues: ZZ Top.

Billy Gibbons, Gesang und an der Gitarre, Dusty Hill am Bass und Frank Beard, ironischerweise der einzige in der Band ohne Bart, an den Drums, das sind ZZ Top. Die Idee ihrer Musik ist einleuchtend einfach und in fast 50 Jahren eigentlich gleich und gleich erfolgreich geblieben: Bass und Schlagzeug rumpeln ein sattes, trocken groovendes Rhythmusgerüst und Gitarrist Gibbons tobt sich in bester Blues- und Rock’n’Roll-Manier darüber aus.