Die Schau "Augusta von Preußen. Die Königin zu Gast in Branitz" in dem Schloss in Cottbus sahen bislang rund 9.600 Besucher, wie es in der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz heißt. Die Ausstellung im Alterssitz von Fürst Pückler läuft seit Mitte Mai und ist noch bis Ende Oktober zu sehen.



In dieser Ausstellung ist der eintägige Besuch der Adligen am 25. Juli 1864 nach einer stundenlangen Anreise von Babelsberg mit Zug und Kutsche dargestellt. Es ist zum Beispiel eine Festtafel mit Weingelee, Bonbons und ein Pferd aus Eiscreme gedeckt. Anhand der Korrespondenz zwischen Pückler und Augusta entwickelten die Ausstellungsmacher ein Konzept für mehrere Räume.