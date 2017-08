Am Freitagmorgen ist es zu einem Unglück bei dem Open-Air-Festival "Haltestelle Woodstock" im polnischen Kostrzyn gekommen. Das bestätigte die brandenburgische Landespolizei auf Nachfrage des rbb. Teile eines Baumes stürzten nach einer Windböe in ein Zeltlager. Dabei wurden fünf Menschen verletzt. Ein Mann aus Berlin musste in ein Klinikum in Frankfurt (Oder) gebracht werden und wird derzeit dort behandelt. Vier weitere verletzte Personen seien im Feldhospital des Musikfestival versorgt worden.