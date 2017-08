Carsten Berlin Samstag, 12.08.2017 | 00:28 Uhr

Die Frau hat Recht: In deutschen Museen sollte nur Deutsches gezeigt werden (bezogen auf die Grenzen von 1990). In französischen Museen nur Französisches usw. Im übrigen ist die westliche Welt an allem Elend auf dem Globus schuld. Und zwar ganz allein. Umfassende Reparationen für die nächsten zwei- bis dreihundert Jahre sollten daher eine Selbstverständlichkeit sein. Wie wäre es, als erstes ein paar Aktivisten und vielleicht auch die eine oder andere Kunsthistorikerin hinzuschicken, die dann schon mal mit dem (natürlich unentgeltlichen) Abarbeiten unserer Erbsünde beginnen könnten?



Der Dame wird ja schließlich nicht nur daran gelegen sein, in die Medien zu kommen und noch ein paar Dutzend Stellen für Kolleginnen schaffen zu lassen, die sich dann für Staatsknete bis zur Pensionierung mit "Provenienzforschung" befassen.