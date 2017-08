Der Holocaustforscher Eberhard Jäckel ist tot. Der Historiker sei am Dienstag im Alter von 88 Jahren in Stuttgart gestorben, meldete die "Stuttgarter Zeitung" am Donnerstag. Jäckel veröffentlichte zahlreiche Studien zur Geschichte des Nationalsozialismus. Gemeinsam mit der Journalistin Lea Rosh regte er den Bau der Holocaust-Gedenkstätte in Berlin an.

Die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas würdigte Jäckel am Donnerstag in Berlin als einen der "engagiertesten und wirkungsvollsten Streiter für die Erinnerung an den Holocaust". Der Vorsitzende des Kuratoriums, Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU), sagte: "Das bürgerschaftliche Engagement Jäckels wurde von der Politik, die die Pflege der Erinnerung an den Holocaust als staatliche Aufgabe begriff, aufgenommen."

Das weltweit bekannte Holocaust-Denkmal nach einem Entwurf von Peter Eisenman wurde im Mai 2005 in der Hauptstadt eingeweiht. Es geht auf einen Beschluss des Bundestags von 1999 zurück. Es erinnert an den millionenfachen Mord im Nationalsozialismus. Das Mahnmal mit über 2.700 Betonstelen in direkter Nähe des Brandenburger Tors ist eines der meistbesuchten Denkmäler in Berlin. In einem "Ort der Information" werden unter dem Mahnmal die wichtigsten Stationen des Holocaust für die Besucher am Beispiel von Einzelschicksalen dargestellt.