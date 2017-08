Audio: Inforadio | 11.08.2017 | Ute Büsing

Installation an der West Side Gallery - "Beyond the Wall": Ein ganz leiser Triumph

13.08.17 | 09:05 Uhr

Die Installation "Beyond the Wall/Jenseits der Mauer" des Künstlers Stefan Roloff erinnert von diesem Sonntag an auf 229 Metern an den Alltag der Teilung. Um eine historische Darstellung der DDR geht es Roloff nicht - in der Mauer sieht der Künstler ein zeitloses Symbol der Angst.



Die East Side Gallery an der Mühlenstraße in Berlin-Friedrichshain ist bunt bemalt und besprayt. An dem längsten noch erhaltenen Mauerstück in Berlin entstand schon kurz nach dem Mauerfall eine 1,3 Kilometer lange Kunstmeile, die bald zu einer beliebten Touristenattraktion wurde. Die Rückseite des Mauerstücks, die dem Westen und der Spree zugewandt ist, soll eigentlich weiß bleiben. Nun erinnert dort eine Installation an den Alltag der Teilung. Der deutsch-amerikanische Künstler Stefan Roloff hat in "Beyond the Wall/Jenseits der Mauer" großformatige Schwarz-Weiß-Silhouetten von DDR-Zeitzeugen und Videostills des ehemaligen Grenzgebietes zu Triptychons gruppiert - auf 229 Metern.

So wie der Blick aus dem Westen auf die Oberfläche ist, nämlich auf diese militärische Zone, ist der Blick aus dem Osten der, der in die Psychologie geht. Stefan Roloff

Schon seit seiner Jugend beschäftigt sich der in Westberlin aufgewachsenen Künstler mit dem Thema Mauer. Im Jahr 1984 filmte er auf Westberliner Seite die DDR-Grenze und begann nach dem Mauerfall mit Videoporträts von Zeitzeugen. Zitate aus diesen Gesprächen sind jetzt bei der Installation zu sehen. "Ich will keine historische Darstellung der DDR machen, sondern ich will zeigen, was es heißt, eine Mauer zu bauen, Menschen voneinander abzugrenzen und gegeneinander aufzuhetzen und einzusperren", sagte Roloff dem rbb.

Die Mauer als Symbol von Angst, Feindschaft und Rassismus

Der Künstler sehe die Mauer als zeitloses Symbol von Angst, Feindschaft und Rassismus, hieß es. Die Abschottung von US-Präsident Donald Trump gegenüber Mexiko beweise, dass Mauern zwar abgebaut, an anderer Stelle aber mit gleichem Ziel wieder errichtet würden. Dem rbb sagte der Künstler: "Ich finde, es ist ein ganz leiser Triumph, dass man auf so einer Mauer eine Ausstellung plakatieren kann, die um dieses Thema geht." Roloff gilt als Pionier digitaler Foto- und Videokunst. Die neue Installation entstand als Zusammenarbeit des Vereins "Kunst darf alles" mit der Kulturprojekte Berlin GmbH. Die Installation ist ab Sonntag, den 13. August, bis zum 9. November 2017 rund um die Uhr zu sehen.

