Von Ruhestand kann bei Wolfgang Huber keine Rede sein. Der langjährige Berlin-Brandenburger Bischof und frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist zwar seit acht Jahren nicht mehr im Amt, aber weiterhin aktiv. Der Theologe schreibt Bücher, hält Vorträge, sitzt diversen Stiftungen vor und engagiert sich ehrenamtlich. Am Samstag feiert er seinen 75. Geburtstag.

Seine Tage sind durchgeplant, der Terminkalender gut gefüllt. "Freiheit ist das Wort, unter das ich diese Phase meines Lebens stelle", sagte Huber dem rbb kurz vor seinem Geburtstag. Der "selbstgewählte Lebensrhytmus" erlaube es ihm, sich etwa auch unter der Woche für seine Enkelkinder Zeit zu nehmen. "Gleichzeitig weiß ich an jedem Morgen, was ich zu tun habe und was ich mir vornehme. Und an jedem Abend weiß ich, dass ich nicht alles geschafft habe, was eigentlich auf dem Programm stand."



Schwer vorstellbar, dass Huber auch mal gar nichts tut: sich im Paddelboot auf dem See treiben lassen oder in den "großartigen Brandenburgischen Himmel" blicken.