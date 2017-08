Audio: Antenne Brandenburg | 18.08.2017 | Klaas-Wilhelm Brandenburg

Schlössernacht startet mit anderem Konzept - Potsdams neue Nacht der Nächte

18.08.17 | 07:35 Uhr

"Das Staunen kehrt zurück" – so versprechen es die Veranstalter der Potsdamer Schlössernacht für das Wochenende. Mit neuem Konzept soll der Besucherschwund gestoppt werden, jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Heiko Muschick hat alle Hände voll zu tun – und das hört man: ob am Knattern des Rasenmähers oder dem Säbeln der Heckenschere. "Durch die warme und extrem feuchte Witterung dieses Jahr sind die Hecken sehr gut gewachsen", erklärt Muschick. "Und die werden jetzt einfach wieder auf die Form geschnitten, dass dieser Raumeindruck, diese Raumbilder, die man erzeugen wollte, wieder gut sichtbar sind." Etwa 50 Kilometer Hecke liegen in Muschicks Verantwortungsbereich – denn Heiko Muschick ist kein normaler Kleingärtner, sondern Landschaftsarchitekt im Park Sanssouci in Potsdam.

Heiko Muschick, Landschaftsarchitekt

50 Gärtner machen den Schlosspark schön

Er und sein 50-köpfiges Gärtner-Team machen den 300 Hektar großen Park fit für die Potsdamer Schlössernacht am Sonnabend und das Vorabend-Konzert am Freitag. "Das Staunen kehrt zurück", so versprechen es die Schlössernacht-Plakate schon seit Wochen, und nicht nur das: Die Schlössernacht soll "die schönste Sommernacht des Jahres" werden. Ein deutlich selbstbewussteres Auftreten als in den Jahren zuvor – und wohl auch eine ganz bewusste Abgrenzung, die zeigen soll: hier verändert sich was.

"Natürlich ist man aufgeregt", sagt der neue Veranstalter

Veränderungen scheint die Schlössernacht dringend nötig zu haben: Seit 18 Jahren gibt es die Veranstaltung, und während die Karten früher schon vor Weihnachten ausverkauft waren, kamen in den vergangenen Jahren immer weniger Besucher. Deshalb wurde der Veranstalter gewechselt: Die Berliner "Kultur im Park GmbH" soll die Schlössernacht in den nächsten fünf Jahren wieder auf Kurs bringen – so lange läuft der Vertrag zwischen ihr und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, der der Park in Sanssouci gehört.

Infos im Netz Schlössernacht Potsdam - Reservierung und Preise Karten für das Vorabendkonzert und die Schlössernacht gibt es auf der Website der Schlössernacht, an Vorverkaufskassen und in den Besucherzentren der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Vorabendkonzert, 18.08.2017

Normalticket: 57 Euro

Premiumticket: 67 Euro Schlössernacht, 19.08.2017

Normalticket: 47 Euro

Ermäßigtes Ticket: 35 Euro Für Kinder, Jugendliche, Studenten, Schwerbehinderte und Begleitpersonen gibt es verschiedene Ermäßigungen.

Aufwärtstrend beim Ticketverkauf

Bei "Kultur im Park" ist Winfrid Schwank der Schlössernacht-Projektleiter: "Wir machen das in diesem Jahr zum ersten Mal. Natürlich ist man aufgeregt, ob auch alles funktioniert, es läuft aber alles sehr gut." Dabei gab es auch Rückschläge: So wurde der für das Schlössernacht-Wochenende geplante verkaufsoffene Sonntag wieder abgesagt. Die Anzahl der verkauften Tickets – am Mittwoch waren es 21.000 – macht dagegen etwas Mut. Das sei eine "Stabilisierung und Trendumkehr", meint Harmut Dorgerloh, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. 30.000 Besucher passen maximal in den Park Sanssouci – aber Dorgerloh glaubt nicht daran, dass es zur Schlössernacht so viele werden: "Was aber den großen Vorteil hat: es ist nicht überfüllt. Und das ist glaube ich auch ganz gut, denn man soll ja wirklich entspannt diesen Park in dieser besonderen Nacht genießen können."

Artisten und Musiker in 40 Meter Höhe

Das Staunen (und die Besucher) zurückbringen sollen vor allem "große, spektakuläre Inszenierungen", wie Schlössernacht-Projektleiter Winfrid Schwank vollmundig ankündigt. So lässt die französische Künstlergruppe "Quidams" übergroße, leuchtende Pferde aus Seide durch den Park tanzen. Die Gruppe "Transe Express", ebenfalls aus Frankreich, wartet vor der Kulisse des Orangerie-Schlosses mit einem menschlichen Mobilé auf: "Dieses Mobilé besteht aus insgesamt zwölf Musikern und Artisten, die sich erst im Publikum bewegen, und später über den Besuchern in einer Höhe von 40 Metern zum einen Musik machen und zum anderen auch artistische Darbietungen bieten", erklärt Schwank. Und am Neuen Palais lässt eine Sandkünstlerin Bilder entstehen, die sich um die Geschichte des Schlosses Sanssouci drehen und per Videoprojektion auf die Fassade des Neuen Palais geworfen werden.

Neben Inszenierungen und Konzerten verschiedenster Musikrichtungen im Park Sanssouci wird auch der Park selbst in Szene gesetzt; dafür sorgen insgesamt 6.000 Leuchten mit 20.000 Lampen. Und auch da gibt es etwas Neues, berichtet Winfrid Schwank stolz: "Wir werden in diesem Jahr zum ersten Mal mit bewegtem Licht wie zum Beispiel Lasern arbeiten, so dass man hier einen ganz anderen Eindruck vom Park bekommt, den man sonst tagsüber gar nicht haben kann."

Nicht alles ist neu

Auch von den römischen Bädern kann man am Sonnabend einen Eindruck bekommen – sie sind zum ersten Mal Teil der Schlössernacht. Friedrich Wilhelm der Vierte ließ sie als Kronprinz 1826 von Karl Friedrich Schinkel entwerfen – ihren Namen haben sie allerdings nicht wirklich verdient: "Genutzt wurden sie nur, um drin spazieren zu gehen oder sich mal die Spiegelungen und Malereien anzuschauen", verrät Klaus Lehmann. Er ist Schloss-Assistent im Park Sanssouci und bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten mit der Schlössernacht betraut. Aber auch, wenn in den Bädern nie gebadet wurde – zu sehen gibt es trotzdem genug; seien es die Fragmente an den Wänden, die bei Ausgrabungen in Pompeji gefunden wurden, die riesigen Gemälde mit Fantasielandschaften oder die Marmor-Statuen der griechischen Götter Apoll und Bacchus.

Einiges ist also neu, anderes dagegen bleibt wie in den Vorjahren. Sowohl nach dem Vorabendkonzert am Freitag als auch zur Schlössernacht am Samstag gibt es ein großes Feuerwerk, die ganze Schlössernacht lang haben die großen Häuser im Park geöffnet, und es gibt kostenlose Führungen im Park zu verschiedenen Themen – auch eine speziell für Kinder.

Kulinarisches aus der Region und der ganzen Welt

Weil es in den letzten Jahren immer wieder Beschwerden über den Service gab, wollen Winfrid Schwank und seine Kollegen dort nachbessern: "Wir werden mit etwa 300 Schildern ein neues Leitsystem im Park installieren", kündigt er an. Außerdem wurden 200 neue Bänke gefertigt, die am Wochenende im ganzen Park verteilt sein werden. Und: Gäste werden in diesem Jahr erstmals persönlich begrüßt – das lag Heinz Buri, dem Marketing-Direktor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, besonders am Herzen. Ebenso wie das leibliche Wohl der Besucher: Kulinarisch habe man in diesem Jahr "sehr stark auf Vielfalt und Regionales gesetzt". Serviert werden Gerichte aus Berlin und Brandenburg genauso wie aus Spanien oder Italien. "Und es wird auch ein King-Fritz-Bier geben, das extra zur Schlössernacht gebraut wird", verrät Buri.

Lebendes Mobilé der Compagnie Transe Express

Wer statt Bier eher Wein bevorzugt, kann einen Abstecher zum Königlichen Weinberg am Klausberg machen, erzählt dessen Chef Andreas Kramp: "Sie können sich hier auch zurückziehen und in diesem Weinberg den Wein genießen." Dafür habe er sich einen Winzer aus dem Rheingau eingeladen, der seine Weine zur Verkostung anbietet – aber auch der Wein vom königlichen Weinberg wird zu probieren sein.

Ein Star-Geiger spielt "Die vier Jahreszeiten" – in zwei Versionen

Vor der eigentlichen Schlössernacht am Sonnabend kommt aber erstmal das Vorabend-Konzert am Freitag. Der Star-Geiger Daniel Hope will "Die Vier Jahreszeiten" spielen, gemeinsam mit dem Orchester "L’arte del mondo" – einmal in der Original-Version von Vivaldi und einmal in einer abgewandelten Variante von Max Richter. Das Stück habe sich Hope selbst ausgesucht, so Heinz Buri, der sich im Übrigen selbstbewusst gibt: "Das wird mit Sicherheit ein wunderschönes abendliches Konzert auf diesem wunderschönen Platz vor dem neuen Palais." Trotz – oder wegen? – dieses fast schon überschwänglichen Lobs im Vorhinein ist Buri wichtig, zum Schluss nochmal eines ganz besonders zu betonen: "Für mich ist der Hauptdarsteller bei der Schlössernacht natürlich immer der Park selbst." Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt, könnte die Schlössernacht also tatsächlich "die schönste Sommernacht des Jahres" werden - zumindest aus Sicht der Veranstalter.