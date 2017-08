Chris Dercon hatte am Dienstag zur neuen Spielzeit die Intendanz der Berliner Volksbühne von Frank Castorf übernommen. Am selben Tag setzte die Volksbühne unter neuer Leitung auch ihren ersten Facebook-Post ab, den User scharf kritisierten.



Das neue Volksbühnen-Team reagierte entsetzt auf die Flut digitaler Attacken. "Natürlich waren wir angesichts der zahlreichen Diffamierungen der letzten Monate auf einen formidablen shitstorm vorbereitet. Trotzdem erschüttern uns nun die Hasskommentare, Beleidigungen, die vulgären und xenophoben Aussagen jenseits von Fakten", hieß es in einer Stellungnahme. "Was mit Drohbriefen, Drohanrufen und einem täglichen Haufen Scheiße vor unserem Büro begonnen hat, führt sich jetzt digital auf Facebook fort. Insbesondere im Hinblick auf unsere Künstler hoffen wir, dass eine faire und respektvolle Debatte auch in den sozialen Medien möglich ist."



Eine Online-Petition auf change.org, die für Neuverhandlungen zur Zukunft der Volksbühne plädiert, hat inzwischen rund 35.000 Unterstützer. Die Petition fordert Kultursenator Lederer auf, ein dauerhaftes Ensemble an der Volksbühne mit einem eigenen Repertoire zu ermöglichen.