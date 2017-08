Die Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2017 stehen fest. Die Jury hat am Dienstag die sogenannte Longlist veröffentlicht, die 20 Romane in die engere Wahl für die Preisvergabe nimmt.



"Die Longlist ist Ausdruck des Versuchs, die Vielfalt der aktuellen deutschsprachigen Literaturlandschaft zu spiegeln", sagte die Jurysprecherin Katja Gasser vom Österreichischen Rundfunk am Dienstag in Frankfurt am Main. "Allen Büchern gemeinsam ist, dass sie die Jury auf die eine oder andere Art gestochen und gebissen haben - angerührt im besten Wortsinne."