Dem Social-Media-Team der Volksbühne wird gar unterstellt: "Das hört sich ja an wie eine Einladung zu einer esoterischen Gruppensexparty im Räucherstäbchendunst". Andere finden, das klinge wie eine "einladung zu einem rave in neustrelitz".

In den Antworten scheint vor allem auch die Missgunst der Nutzer gegenüber dem neuen Intendanten und die neuen Volksbühnen-Mitarbeiter durch. Nach 25 Jahren Frank Castorf ist Dercon neuer Intendant der Volksbühne. An dem Intendantenwechsel und dem neuen Konzept der Volksbühne gab es in der Vergangenheit heftige Kritik. Das Haus soll in der Zukunft nicht nur Theater, sondern auch Tanz, Musik, Kunst, Mode und Digitales beherbergen.