Musikfestival in Hoppegarten - Landkreis bremst Lollapalooza aus

04.08.17 | 18:40 Uhr

Eigentlich will die Galopprennbahn Hoppegarten langfristig mit dem Musikfestival Lollapalooza zusammenarbeiten. Eine Entscheidung des Landkreises könnte das jedoch erschweren - und ein Aktionsbündnis prüft eine Klage.



Fünf Wochen vor Beginn des Musikfestivals Lollapalooza auf der Pferderennbahn in Hoppegarten am 9. und 10. September gibt es Gegenwind für die mehrjährigen Kooperationspläne von Veranstalter und Rennbahn. Einen Bauantrag auf Nutzungserweiterung wird der Landkreis Märkisch-Oderland in der kommenden Woche ablehnen. Das teilte Carla Bork, Leiterin des Bauordnungsamts, am Freitag rbb24 mit. Bisher ist das Areal allein als Rennbahn zugelassen. Diese Nutzung vertrage sich nicht damit, das Gelände auch als Spiel- und Freizeitfläche zuzulassen, erklärte Bork. Mitte Juli hatte bereits die Gemeindevertretung gegen eine Änderung des Flächennutzungsplan gestimmt.

Für das Festival fehlen nach wie vor Genehmigungen

"Damit ist die von der Rennbahn GmbH beabsichtigte perspektivische Entwicklung nicht möglich", so Bork. Unabhängig von dieser Entscheidung seien jedoch Einzelveranstaltungen denkbar, die dann jeweils vom Landkreis genehmigt werden müssten - für das diesjährige Lollapalooza gibt es nach wie vor keine Genehmigung.

Die naturschutzrechtlichen Entscheidungen befinden sich laut Bork in der "abschließenden Phase", auch das denkmalrechtliche Verfahren sei "auf dem Weg". Wann genau hier mit Entscheidungen zu rechnen ist, ließ der Landkreis offen. Die Aufbauarbeiten für das zweitägige Musikfestival sollen dem Vernehmen nach bereits am 25. August beginnen. Die Gemeinde Hoppegarten muss unter anderem das Sicherheits- und Verkehrskonzept des Veranstalters genehmigen, außerdem ist sie für den Lärmschutz zuständig. Wie die stellvertretende Bürgermeisterin Angela Schnabel rbb24 am Freitag mitteilte, soll hier die abschließende Entscheidung für die Woche ab dem 21. August geplant. "Danach sind verbindliche Aussagen u.a. zu Nutzungszeiten möglich", so Schnabel.

Anwohner fühlen sich "wahnsinnig alleine gelassen"

Anwohner der Gemeinde Hoppegarten haben sich nun zusammengeschlossen, um sich für den Landschafts- und Naturschutz einzusetzen und eine bessere Kommunikation einzufordern. Er bedauere es "ausdrücklich, dass weder Lollapalooza auf unsere diversen Kontaktaufnahmen reagierte, noch die Gemeinde an einer Zusammenarbeit interessiert ist", sagte Sven Francke, Sprecher des "Aktionsbündnis für den Erhalt der Rennbahn im Grünen", auf Anfrage von rbb24. Ein anderer Anwohner sagte, auch die Gemeindeverwaltung "taucht ab". Man fühle sich "wahnsinnig alleine gelassen". Das Aktionsbündnis konzentriere sich aktuell darauf, Informationen zu sammeln, so Francke. Man fordere Akteneinsicht und prüfe gegebenenfalls eine Klage. In den kommenden Tagen werden zudem Tausende Flugblätter an die betroffenen Haushalte verteilt, die an diesem Freitag gedruckt wurden.

Informationen zu Anreise und Verkehrskonzept ab nächster Woche online

Dass die Veranstaltung in Hoppegarten stattfindet, werde seit Anfang des Jahres in der Öffentlichkeit breit kommuniziert, sagte dagegen Festivalsprecher Tommy Nick rbb24. "Es würde mich sehr wundern, wenn das jemand noch nicht mitbekommen hat." Man verkaufe auch gerade in Hoppegarten sehr viele Tickets.

Da das Verkehrs- und Sicherheitskonzept jedoch mit den Behörden eng abgesprochen werde und die verschiedenen Verfahren aufeinander aufbauen, sei es nicht möglich, schon Monate vorher darüber Auskunft zu geben, welche Straßen gesperrt und welche Lautstärken wo erreicht würden. Alle Anwohner seien jedoch herzlich zur Infoveranstaltung am 16. August eingeladen, dort könnten auch Detailfragen beantwortet werden. In der kommenden Woche sollen auf der Festivalwebsite außerdem Informationen zur Taktung der S-Bahn, zu Shuttle-Busse aus Berlin und zum Parkplatz am Festivalgelände veröffentlicht werden.



Streit um den Naturschutz

Den Mitgliedern des Aktionsbündnisses geht es vor allem um den Naturschutz. Dieser verbiete ihrer Ansicht nach den "Missbrauch und eine Umwidmung der ansässigen Areale durch Veranstaltungen wie Lollapalooza". Um eine generelle Ablehnung des Festivals gehe es nicht, betont das Aktionsbündnis. Einige Mitglieder seien sogar Fans von Lollapalooza und würden das Festival gern besuchen. "Die desolate Organisation des Veranstalters und die damit einhergehende Salamitaktik im Umgang mit Informationen wird Lollapalooza nicht gerecht", sagt Sven Francke. "Es ist ein großartiges Festival, das in die Weltmetropole Berlin gehört, aber nicht in ein Naturschutzgebiet." Festivalsprecher Tommy Nick verweist auf Anfrage darauf, dass es die Rennbahn selbst kein Naturschutzgebiet sei - und Lollapalooza eben nur dort stattfinde. Man arbeite eng mit der Naturschutzbehörde zusammen und müsse sich "natürlich an alle geltenden Regeln halten". Im Vergleich zum Veranstaltungsort Treptower Park sei die Herausforderung in diesem Jahr jedoch sehr viel geringer. "Und selbst damals wurde keine einzige Hecke zerstörtund kein Igel kam zu Schaden."



Die Rennbahn braucht das Musikfestival

2015 fand Lollapalooza erstmals in Berlin statt, damals noch auf dem Gelände des Flughafen Tempelhofs. Nachdem dort jedoch Flüchtlinge untergebracht wurden, musste das Festival 2016 in den Treptower Park im Osten der Stadt ausweichen. Gegen diesen Standort hatte es jedoch Beschwerden von Anwohnern gegeben. Der Kartenverkauf für das Musikfestival hat bereits begonnen. Zu seiner dritten Ausgabe in der Berliner Region hat es nach eigenen Angaben unter anderem Bands wie die Foo Fighters, Mumford & Sons und The xx verpflichtet. Das Festival an sich soll auf vier Bühnen im Innenraum der Rennbahn stattfinden. Die eigentliche Rennstrecke, das Geläuf, soll geschützt werden. Die Galopprennbahn Hoppegarten zählt zu den bekanntesten Rennbahnen der Welt, hat jedoch wirtschaftliche Schwierigkeiten. Hoppegarten-Eigner Gerhard Schöningh hatte dem rbb im Frühjahr gesagt, je mehr Geschäftsquellen die Rennbahn habe, desto besser. Er setze voll und ganz auf den Marketing-Effekt des Festivals. "Durch die millionenfache Nennung werden wir in ganz Deutschland einen ganz anderen Bekanntheitsgrad bekommen."