Festival "Haltestelle Woodstock" endet - "Wir wollen die Freiheit"

05.08.17 | 15:55 Uhr

Drei Tage Schlamm, Bier, viel Musik und mindestens eine halbe Million Menschen. Am Samstag endet das "Haltestelle Woodstock"-Festival im polnischen Kostrzyn. Doch die 23. Ausgabe des Festivals droht die letzte zu werden – wieder einmal. Von Martin Adam

"Es ist ein anderes Woodstock diesmal", sagt Krzysztof Dobies. Der Sprecher der "Haltestelle Woodstock" sitzt erschöpft auf dem Sofa in einem Bürocontainer hinter der Hauptbühne. Draußen arbeitet sich eine Metal-Band an ihren Riffs ab. Drinnen sucht Dobies nach den richtigen Worten, nach einem Ausdruck, der den Gegnern des Festivals keine Munition liefert. "Es ist anders wegen der Probleme die wir hatten, der Schwierigkeiten, der Diskussionen. Gesetz ist Gesetz, ganz klar, daran muss man sich halten. Aber die neuen Sicherheitsregeln verstehen wir einfach nicht."

Mehr als eine halbe Million Menschen kamen zum Festival "Haltestelle Woodstock"

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

Erhöhte Terrorgefahr hatten die Behörden festgestellt. Das Festival sei besonders gefährdet wegen der Nähe zu Deutschland und müsse deswegen besonders geschützt werden – auf Kosten der Veranstalter.



2.100 Sicherheitsleute sind in diesem Jahr im Einsatz, teils engagierte Profis, teils extra geschulte Freiwillige. Dazu kommen Polizisten aus Deutschland und Polen, strenge Verkehrskontrollen, Absperrgitter vor den Bühnen, Taschenkontrollen und Überwachungskameras, die auf das Publikum gerichtet sind. Weil man mit Bier in der Hand nicht durch die Zugangskontrollen vor den Bühnen kommt, bleiben viele Zuschauer außerhalb der Sperrzone stehen. Laut genug ist die Musik auch dort noch, nur vor der Bühne wird es erst bei den richtig großen Bands voll. All das ärgert Krzysztof Dobies. Diplomatisch sagt er: "Auch wenn sich die Bedingungen ändern, die Idee der Haltestelle Woodstock ändert sich nicht. Dass wir ein offenes Festival sind, das auf gegenseitigem Respekt basiert und auf der Liebe zur Musik, das ändert sich nicht."

Gute Laune trotz aller Hindernisse

Und tatsächlich ist trotz der Gitter und Kontrollen die Stimmung ungebrochen gut beim Publikum, von dem niemand so ganz genau weiß, wie groß es eigentlich ist. Die Haltestelle Woodstock ist kostenlos, es gibt keinen Ticketverkauf, Besucherzahlen können nur geschätzt werden. Eine halbe Million, sagt Krzysztof Dobies, vielleicht mehr. Ein "eigenes kleines Land im Land" nennt es Ola, die aus Warschau angereist ist und am Freitagabend glücklich angetrunken von Bühne zu Bühne schlendert. "Das ist eine Utopie hier. Jeder respektiert jeden und man hilft sich gegenseitig. Woodstock wird niemals sterben! Und selbst wenn sie die Veranstalter so sehr nerven, dass sie es nicht mehr organisieren können – dann kommen die Leute eben so." Oskar, ein paar Meter weiter und deutlich nüchterner, wird jedoch wütend, wenn er über die konservative Regierungpartei PiS spricht. "Woodstock ist eine Art zu leben und das ist eine Herausforderung für die Regierung. Die wollen alles regeln, uns sagen, was wir zu denken haben. Das ist eine Gehirnwäsche. Das machen wir aber nicht mit, wir wollen die Freiheit." Doch auch wenn Innenminister Mariusz Błaszczak von dem Festival als "totale Opposition" gesprochen hatte, es finden sich auch hier etliche Anhänger der Regierungspartei, die "von linker Propaganda" sprechen und finden, die Medien würden schlicht übertreiben. Die Haltestelle Woodstock will offen sein - auch für vielfältige politische Meinungen.

Musik ist wichtiger als Politik

Die meisten aber finden, Politik habe hier überhaupt nichts verloren. Hier gehe es um Spaß und vor allem um die Musik. Über 70 Bands treten in den drei Tagen in Kostrzyn, kurz vor der deutsch-polnischen Grenze, auf – darunter internationale Größen wie "Mando Diao", "House of Pain" und "The Dead Daisies". Die Mehrzahl aber kommt aus Polen. "Wilki", "Nocny Kochanek" und "Domowe Melodie" haben sich hier teils über Jahre eine treue Fangemeinde erspielt, 60.000 stehen bei "Hey" vor der Bühne und singen mit. Ein paar Kilometer weiter, in Deutschland, sind sie Underdogs.



Dank Regen und extra aufgestellter Wassersprinkler sind auch die Matschpfützen garantiert, die es für die obligatorischen Schlammschlachten braucht. Etliche NGOs bieten Workshops und Diskussionsrunden an, die Hare Krishna verteilen aus großen Töpfen Essen und katholische Priester und Nonnen ziehen durch die Menge, um die Feiernden zu segnen.

"Homosexuelle sind auch Menschen", steht auf einem Banner in polnischer Sprache

Spendenaktion in Form eines Festivals

Schilder weisen auf "free hugs" und "free kisses" hin und wer sich den Bungeesprung vom Kran nicht leisten kann, der sammelt entweder Spenden oder springt nackt – dann ist der Sprung kostenlos. "Nein, wir sind keine politische Veranstaltung", beteuert auch Krzysztof Dobies, "hier wird nicht agitiert. Der Vorwurf ist auch paradox, denn wir helfen dem Staat ja sogar." Schließlich sei das Festival vor allem Aushängeschild für eine große Spendenaktion, die allein im vergangenen Jahr 105 Millionen Złoty, etwa 26 Millionen Euro, für polnische Krankenhäuser gesammelt habe. Gegründet wurden sowohl die Spendenkampagne als auch das Festival vom bekannten polnischen Radiomoderator Jurek Owsiak.



Und der verkündet schließlich ganz am Ende, nach drei Tagen Feiern, Singen und Anfeuern, mit heiserer Stimme: "Für das Abschlusskonzert am Abend werden die Gitter vor der Hauptbühne abgebaut." Es wirkt wie einer kleiner Sieg der Freiheit.