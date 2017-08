Das Humboldt-Forum ist Berlins kulturelles Prestige-Projekt, steht aber in der Kritik, weil die Herkunft vieler kolonialer Exponate unklar ist. Doch allein kann das Haus die Aufarbeitung deutscher Kolonialverbrechen nicht leisten, meint Maria Ossowski .

Das riesige Kultur-Prestigeprojekt mit seinen geplanten außereuropäischen Sammlungen ist zum Lieblingskritikpunkt eitler Edelfedern und zum Spielball politischer Interessen im Wahlkampf verkommen. Das ist außerordentlich traurig. Eines stimmt leider und lässt - zumal in Berlin - alle Alarmglocken schrillen: Die Eröffnung des gesamten Hauses verzögert sich um mehrere Monate, im Herbst 2019 werden nicht alle Bereiche des neuen Gebäudes zu besichtigen sein. Gut, ein knappes Jahr ist bei einem Vorhaben dieser Ausmaße zu verschmerzen. Ein zweiter BER oder eine Staatsoper lassen nicht grüßen - noch nicht.

Gretchenfrage: Ist das Humboldt-Forum eigentlich an allem schuld? Auch am Berliner Sommerwetter? Nein, aber weil der immer wiederkehrende Regen als Sommerlochthema nicht reicht, gewittert es rund um das größte Kulturprojekt Deutschlands gewaltig und die Blitze aus den Feuilletons schlagen mit verbalem Donnergetöse rund um den freundlichen Briten und Gründungsintendanten MacGregor und seine Kombattanten ein.

Savoy will koloniale Exponate wie Eier kennzeichnen

Bedeutsamer sind die inhaltlichen Auseinandersetzungen, die teilweise das gesamte Humboldt-Forum in Frage stellen. Im Zentrum steht der Diskurs um das Deutsche Reich und seine koloniale Vergangenheit. Viele Exponate der außereuropäischen Sammlungen stammen aus jenen Jahren, als am weißen Herrschaftsgestus preußischer Herkunft afrikanische Stämme genesen sollten. Die Vernichtungskriege in Tansania und Deutsch-Südwest können die Hinterbliebenen der Opfer nicht vergessen.

Diese Erinnerung und die Aufarbeitung deutscher Kolonialverbrechen ist notwendig und Aufgabe des Staates mit dem Auswärtigen Amt und weiteren politischen Institutionen. Ein Museum kann dies nicht alleine leisten, egal welcher Größe.