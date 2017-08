Inge Deutschkron hat den Holocaust im Untergrund in Berlin überlebt und kämpft seither hartnäckig, engagiert und mit dem ihr eigenen Humor dafür, dass sich die Schrecken des Nationalsozialismus nicht wiederholen. Weltberühmt wurde sie, als 1978 ihre Autobiografie "Ich trug den gelben Stern" erschien. Am Mittwoch wird die Publizistin nun 95 Jahre alt. Anlass für Politik und Prominenz, ihre Persönlichkeit und ihr Wirken zu würdigen.

In einem am Dienstag veröffentlichen Glückwunschschreiben hob Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) das Engagement der jüdischen Autorin für Demokratie, Freiheit und das Gedenken an die Ermordeten und Verfolgten der NS-Zeit hervor. "Sie haben am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, wenn Menschenrechte und Menschenwürde mit allen Mitteln staatlicher Gewalt zerstört werden."

Deutschkron sei ein Vorbild für Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus, betonte auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Ihre Lebensaufgabe sei "die Erzählung ihrer Lebensgeschichte: in ihren Büchern, in vielen Gesprächen und Interviews, in

persönlichen Begegnungen und in den Medien", so Müller. "Sie hat in ihrer Jugend im nationalsozialistischen Berlin Verfolgung erlitten, sie hat die Menschenverachtung und den mörderischen Terror dieses Regimes in unserer Stadt mit Leib und Seele gespürt."

Die Erinnerung an diese Epoche deutscher Geschichte sei unverzichtbar, um die Rückkehr

des Unrechts zu verhindern. "Dafür kämpft Inge Deutschkron in der ihr eigenen sympathischen Mischung aus energischer Durchsetzungskraft und liebevollem Humor", so Müller.