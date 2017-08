Wenn die Show stimmt - "So What?"

Weltweit hat sie fast 50 Millionen Alben verkauft und gehört damit zu den erfolgreichsten Pop-Stars aller Zeiten: Pink. Am Freitag hat die dreifache Grammy-Gewinnerin in der Berliner Waldbühne gespielt, gegen Mücken gekämpft und Pop-Konventionen gebrochen. Jakob Bauer hat sich das Konzert angesehen.

Die Ersten auf der Bühne sind noch vor Konzertbeginn die fleißigen Crew-Mitglieder. Sie sind mit großen Wischmopps bewaffnet und trocknen gewissenhaft den langen Steg, der von der Bühne ins Publikum führt. Es ist feucht und grau, aber die wartenden Menschen in der ausverkauften Waldbühne trotzen in bunten Regenmänteln dem drohenden Regen. La Ola-Wellen rollen durch das Halbrund, auf der Bühne wird es dunkel und plötzlich richten sich alle Blicke in die entgegengesetzte Richtung – nach hinten: Denn da ist Pink. Sie läuft die Hunderten Treppenstufen durch die Zuschauerränge, streift die Hände und Gesichter der Tausenden Fans, springt auf ihren Steg und gets this party started .

Das ist mal die Definition von Null auf 100 in zehn Sekunden: Sechs Tänzerinnen und Tänzer springen auf die Bühne und mit abnorm schnellen Bewegungen um Pink herum, die Band kracht los, die Bilder auf den großen Leinwänden wechseln halbsekündig und ein Feuerwerk pumpt noch vor Ende des Songs Glanz und Glamour in die Berliner Luft. Hui.

Alles ist perfekt durchchoreografiert, Pink schmust und flirtet mit ihrem Gitarristen, kniet vor ihrer Bassistin, führt aberwitzig athletische Choreographien mit ihren Tänzern durch und setzt sich auf den überdimensionalen, pinken Schwimmreifen, in dem das Schlagzeug versinkt. Das Tempo ist schwindelerregend hoch und das bleibt es auch erstmal. In den ersten 30 Minuten ballert Pink ihre ganz großen Hits raus: "Get This Party Started", "Trouble", "Funhouse", "Just Like A Pill".

Wie gut, dass Pink dann die Bremse reinhaut – auch wenn das alles gut knallt, in der ersten halben Stunde bleibt kaum Luft zum Atmen, kaum Zeit dazu, mehr mit dem Publikum in Kontakt zu kommen, kein Raum für Spontaneität. Aber den nimmt sie sich jetzt – schickt die Band von der Bühne und setzt sich mit ihrem Gitarristen ganz vorne auf den Steg, in die Mitte des Publikums, und erzählt ein bisschen.