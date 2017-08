Mit Liedermacher und Kabarettist Rainald Grebe wurde das Berliner Tipi am Dienstag zur Schwitzbude. Über drei Stunden begeisterte er mit seinem "Wigwamkonzert" das Publikum. Nur ein Lied ließ er aus. Von Ute Büsing

Krasser Beginn, starke Pose: Rainald Grebe packt die Klampfe aus und grölt vom Bierkasten runter Volkskampf- und Krampflieder. Wie ein Animateur bringt der Trainingshosenträger die prall gefüllte Schwitzbude Tipi in Stimmung. So sehr, dass gleich beim nächsten Lied die meisten der Mittzwanziger bis Mittsechziger im Publikum den Refrain mitsingen und im Takt die Arme hochreißen.

Und nein, seinen Hit "Brandenburg" bringt er nicht. Er singt ihn nur an und packt ihn dann wieder ein. Grebe trägt auch nicht sein Markenzeichen, den Indianerkopfschmuck. Dafür stülpt er sich einmal einen Hühner-Hut über, ein andermal beim Klaviersolo eine Beethoven-Perücke.

Weitere "Wigwamkonzerte" von Rainald Grebe und der Kapelle der Versöhnung im Berliner Tipi am Kanzleramt von heute bis zum 6. August

Getragen von der fulminanten Kapelle der Versöhnung an Gitarre, Bass und Schlagzeug zieht der eloquente Unterhalter in bester Dada-Tradition sein Wigwamkonzert durch wie einen überlangen Joint. Sein Trio raucht eine Zigarette nach der anderen. Er selbst taucht einmal den Kopf zur Abkühlung in eine Wassertonne.

Manchmal leidet die Textverständlichkeit unter den hämmernden Beats. Das ist schade. Denn die kindsköpfigen Kalauer und die bissigen Pointen gehören zu Grebe wie das Salz in die Suppe. Trotzdem: ein intelligentes Sommervergnügen.