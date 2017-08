Bürgerversammlung vor dem Festival - Heiße Debatten über Lollapalooza in Hoppegarten

17.08.17 | 09:15 Uhr

Müll, Lärm, Dreck und Umweltschäden - die Sorgen der Anwohner und Naturschützer in Hoppegarten über das auf der Rennbahn geplante Lollapalooza-Festival lassen sich in wenige Worte kleiden. Am Mittwoch diskutierten Rennbahnvertreter und Anwohner. Von Uta Schleiermacher

Knapp 250 Anwohner aus Hoppegarten und Umgebung haben am Mittwochabend bei einer Bürgerversammlung - organisiert von den Machern des Lollapalooza-Festivals und der Rennbahnleitung - Genaueres über die Pläne für das Festival erfahren. Und sie haben dabei ihre Zweifel und Vorbehalte geäußert. Viele kritisierten, dass sie zu wenig einbezogen worden seien und sprachen sich gegen Hoppegarten als Veranstaltungsort aus. Die Stimmung war dabei zunächst teilweise feindselig, als sich die Vertreter von Lollapalooza mit ihrem Orga-Team und der Rennbahnleitung nun erstmals - und das knapp vier Wochen vor dem Festival - den Fragen der Anwohner stellten.



"Wir wollen euch hier nicht!"

Konfrontiert wurden die Veranstalter dabei mit vielen kritischen Nachfragen und viele Anwesende äußerten ihren Unmut mit Zwischenrufen wie "Wir wollen euch hier nicht!". Als einer der Anwohner während des Forums erklärte, Hoppegarten werde sich mit dieser Veranstaltung übernehmen und habe die Bürger mit dieser Planung überrannt, gab es viel Beifall aus dem Publikum. Dass aber auch Befürworter des Festivals im Publikum saßen, zeigte der Applaus, als es um das Programm selbst ging. Wortmeldungen aber gab es von den Befürwortern des Festivals nur wenige.

"Nichts, was gefährlich ist oder unzumutbar wäre"

So herrscht die Sorge bei den Anwohnern, dass sie sich an den Festivaltagen stark einschränken müssen, denn während des Festivals werden mehrere Straßen gesperrt. Die Veranstalter erwarten 85.000 Besucher pro Tag, wobei ein Großteil wohl aus Berlin anreisen wird. Für die Anreise wird die S-Bahn im Zehn-Minuten-Takt fahren und es sollen Shuttlebusse bereit stehen.



Marko Hegner, Geschäftsführer des Lollapalooza, versicherte, dass alle Betroffenen Anwohnerparktickets rechtzeitig per Post erhalten. "Wir werden Ihnen nicht versprechen, dass sie das Festival nicht merken werden", sagte er. "Aber wir versprechen Ihnen, dass wir uns sehr bemühen, und wir machen nichts, was gefährlich oder unzumutbar wäre."

Pferdebesitzer und Anwohner im Unklaren

"Die Rennbahn ist nicht der richtige Ort für das Festival“, sagte dann Sven Francke, Sprecher des neu gegründeten Aktionsbündnisses "Für den Erhalt der Rennbahn im Grünen". Francke kritisierte, dass die Bedürfnisse der ansässigen Pflegedienste und Pferdebesitzer bisher kaum berücksichtigt worden seien. "Als wir mit den Pflegediensten gesprochen haben, hatten sie noch gar keinen Überblick darüber, welche Einschränkungen das Festival für sie bedeutet", sagte Francke. Sie seien von den Veranstaltern bisher übersehen worden. "Die Pferde der Rennbahn kommen woanders unter, aber die privaten Pferdebesitzer müssen mit der Unruhe selbst klarkommen. Es ist auch noch unklar, wie sie weitertrainieren können." Die Veranstalter versprachen, sich mit den Pflegediensten noch mal gesondert zusammenzusetzen und mit denTrainern individuelle Absprachen zu treffen. Viele Fragen gab es auch zum Umweltschutz. Jochen Geßmann vom Planungsbüro Lacon erklärte, dass das Naturschutzgebiet unangetastet bleibe. "Die meisten Wege führen über das Rennbahngelände", sagte er. "DieVögel haben im September ihre Brut schon beendet, es wird kein Camping geben, bestimmte Stellen werden wir absperren. Wir denken daher, dass sich die Schäden sehr klein halten lassen."



Geßmanns Büro werde das Gelände während und nach der Veranstaltung begutachten und einen Abschlussbericht erstellen.



Festivaldirektor wirbt mit dem Publikum

Festivaldirektorin Fruzsina Szép stellte das musikalische und kulturelle Programm des Festivals vor und betonte dabei, dass sehr viele Familien mit Kindern kommen würden. "Das ist mitgroßen Rockfestivals gar nicht vergleichbar“, sagte sie.



Die Konzerte auf den großen Bühnen seien um 22 Uhr vorbei, erklärte Szép. Rund 2000 Tickets habe Lollapalooza im Postleitzahlenbereich von Hoppegarten und Neuenhagen verkauft. "Darüber freuen wir uns besonders, denn natürlich brauchen wir die Unterstützung und das Wohlwollen der Anwohner." Sie seien über Mail und Telefonnummer auf ihrer Webseite für weiter Fragen erreichbar.

Am Ende versöhnlicher

Zum Ende der Veranstaltung wurden die Töne dann auch versöhnlicher. Der Bürgermeister von Hoppegarten, Karsten Knobbe, gab dann Auskunft über die Sicherheitsvorkehrungen während des Festivals. "Die Polizei wird am S-Bahnhof und bei Pflanzen-Kölle präsent und auch ansprechbar sein", sagte er. Außerdem soll ein zusätzlicher Funkmast aufgestellt werden, damit das Handynetz nicht zusammenbricht.



Peter Hoeck von der Rennbahn wies darauf hin, dass sie Großveranstaltungen wie das Lollapalooza brauchen, um auf Dauerwirtschaftlich überleben zu können. Rennbahn-Manager Peter Hoeck Domig sagte dem rbb, er gehe davon aus, dass das Festival stattfindet. Er betonte, dass die Rennbahn froh sei, dass es nun solch einen intensiven Austausch über die Nutzung der Rennbahn gebe. "Das gibt dem Veranstalter die Möglichkeit, die eine oder andere Stellschraube zu justieren."

Lärmschutz-Bescheid eine Woche vor dem Festival

Angesprochen auf mögliche Zweifel über ein Stattfinden der Veranstaltung sagte Hoeck: "Ich habe nichts davon gehört, dass irgendetwas dem entgegensteht, dass die Veranstaltung stattfinden kann, es wird weiter geplant, es wird weiter sicher gestellt, dass alles funktioniert." Nach Informationen des Bürgermeisters der Gemeinde gegenüber dem rbb könne erst eine Woche vor dem Beginn der Veranstaltung ein Bescheid über den Lärmschutz ergehen.



Einige der angesprochenen Besucher erklärten nach der Veranstlatung dem rbb, dass ihre Bedenken zerstreut seien.

Dritter Veranstaltungsort in drei Jahren

Das Musikfestival Lollapalooza findet am 9. und 10. September erstmals auf dem Gelände der Rennbahn Hoppegarten statt. Die Veranstalter rechnen mit insgesamt rund 160.000 Besuchern an beiden Tagen. Die bisherigen Veranstaltungsorte des Lollapalooza in Berlin - Tempelhofer Feld und Treptower Park - standen für das Festival in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung.