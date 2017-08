"Beyond the Wall": Ein ganz leiser Triumph

Die Installation "Beyond the Wall/Jenseits der Mauer" des Künstlers Stefan Roloff erinnert von diesem Sonntag an auf 229 Metern an den Alltag der Teilung. Um eine historische Darstellung der DDR geht es Roloff nicht - in der Mauer sieht der Künstler ein zeitloses Symbol der Angst.