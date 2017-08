Audio: Inforadio | 16.08.2017 | Ute Büsing

Patti Smith in der Zitadelle Spandau - Ein singender Engel, aber keine Erweckung

16.08.17 | 10:56 Uhr

Eines von nur zwei Deutschland-Konzerten: Die mittlerweile 70-jährige Patti Smith war am Dienstagabend mit ihrer Band in der Zitadelle Spandau. Esoterische Hymnen in einer Marihuana-geschwängerten Luft - so empfand Ute Büsing den Auftritt.

Dichterin, Musikerin, Literatin, Künstlerin und Aktivistin – das ist Patti Smith. Vor allem aber ist sie eine Hohepriesterin des Rock, und in dieser Funktion hatte sie am Dienstagabend in die Zitadelle nach Spandau geladen.



Dabei tat die 70-jährige Punk-, Poeten- und Stil-Ikone dann auch genau das, wofür sie gebucht war: Als Hüterin des gitarrenlastigen Folk lieferte sie das Versprochene, also simple Love-and Peace-Botschaften. Die Mehrheit der gut durchmischten Anhängerschaft zwischen Mitte 20 und 70 lag dabei dann auch der Lady im schwarzen Dreiteiler zu Füßen. Allerdings äußerten einige im Publikum auch Kritisches. So taten manche den Auftritt der Lady aus Chicago, Illinois, ab als "sowas von katholisch", anderen fehlte es an "Rock'n'Roll". Besonders das Publikum im gesetzteren Alter forderte dabei immer wieder konkrete Songs, etwa "Because the Night" oder "Gloria". Diese Hits kamen dann auch. Allerdings erst am Schluss.



Lauter Grüße an Weggefährten

Über weite Strecken waberten dunkle esoterische Hymnen durch die Marihuana-geschwängerte Luft in Spandau - von "Dancing Barefoot" über "Wing" bis zu dem den Hopi gewidmeten "Ghost Dance". Als Hommage an Berlin versah Patti Smith dann ihre Referenz an den Poeten William Blake, "My Blakian Year", mit einem Impro-Intro über die Straßen von Berlin. In einer Art Referenz zu Weggefährten streute sie ein Ständchen für den in Berlin lebenden Filmemacher Wim Wenders ein – er hatte am Sonntag seinen 72. Geburtstag gefeiert. Und sie erinnerte an den kürzlich verstorbenen Sam Shephard, den Drehbuchautoren, Darsteller und Multikünstler, mit dem sie einst liiert war. Diese Erinnerungen schienen spontan, ihre vielen Botschaften für Frieden und Freiheit dagegen wirkten programmiert, etwa das U2-Cover "Mothers of the Disappeared" oder ihre Rezitation eines Poems für den russischen Filmemacher Andrei Tarkovski.

Elvis, Beatles und ihr Sohn an der Gitarre

Ebenfalls Teil ihres Programms war auch noch ein kleiner Geburtstagsgruß zum 50. Jubiläums des Summer of Love: "A Day in the Life" von den Beatles, den Patti Smith dann aber der Band mit ihrem Sohn Jackson Smith an der Gitarre überließ. Auch ihre einzige Zugabe war ein Jubiläumsstück: ein Schmachtfetzen zu Elvis' 50. Todestag.



Patti Smit in der Zitadelle – das war ein recht banaler Auftritt einer Art von selbsternanntem Engel der Geschichte. Die Erweckung aber blieb aus.