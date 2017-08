Audio: Inforadio | 02.08.2017 | Jan Pallokat

Polnisches Open-Air-Festival beginnt - Woodstock trotzt Streit und Sicherheitsbedenken

03.08.17 | 11:10 Uhr

Am Donnerstag startet das Rockfestival zum 23. Mal - trotz politischer Querelen. In Brandenburg wurde mit Enttäuschung aufgenommen, dass erstmals keine deutschen Helfer eingesetzt werden. Die Regierung in Warschau behindere die Organisatoren gezielt, heißt es aus der Landesregierung.



Die ersten Besucher haben ihre Zelte schon am Mittwoch auf dem Festivalgelände im polnischen Kostrzyn nahe der deutschen Grenze aufgeschlagen. Das Programm startet zwar erst am Donnerstag - aber fest steht: Das kostenlose Rockfestival wird stattfinden. Wegen Streit mit der nationalkonservativen Regierung Warschaus und Sicherheitsbedenken stand die Veranstaltung immer wieder auf der Kippe.

Polnische Regierung hat Sicherheitsbedenken

Bereits zum zweiten Mal in Folge stuften polnische Behörden das politische Rockfestival als Veranstaltung mit erhöhtem Sicherheitsrisiko ein. Das Gelände liege nahe an Deutschland, wo es im vergangenen Dezember in Berlin einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt gegeben habe, so das Argument der Warschauer Regierenden. Wenn es nach Innenminister Mariusz Blaszczak ginge, dürfte das Festival gar nicht erst stattfinden. Regierungskritiker bewerteten die Bedenken als Offensive gegen Festivalchef Jerzy Owsiak. Der Organisator und das Festival seien den nationalkonservativen und der katholischen Kirche nahestehenden PiS-Anhängern ein Dorn im Auge. Die schärferen Auflagen seien für die Organisatoren vor allem mit mehr Aufwand und Kosten verbunden. Veranstalter Owsiak wies die Terrorbedenken der Regierung zurück: "Wir machen das jetzt zum 23. Mal. Wenn es das erste Mal wäre, dann sollten man sich vielleicht mehr Gedanken machen. Seit Wochen spricht man über Terroranschläge, statt darüber, dass wir wieder zum schönsten Festival einladen. Jahrelang wurden wir von der Polizei gelobt, wie ruhig es ist und, dass sich die jungen Leute selbst organisieren."

Audio Inforadio | 02.08.2017 - "Das ist der Versuch, Sand ins Getriebe zu streuen" Interview mit dem brandenburgischen Staatssekretär und Beauftragten für Internationale Beziehungen, Martin Gorholt (SPD).

Gorholt (SPD): Warschau will "Woodstock" Sand ins Getriebe streuen

Wegen der Sicherheitsbedenken wurde nun die Zahl der Polizisten für das Event aufgestockt. In der Vergangenheit waren auch immer Beamte aus Deutschland bei dem Festival im Einsatz. Dieses Jahr hieß es nun, dass Feuerwehrleute aus Berlin und Brandenburg nicht benötigt würden. Der Amtsleiter Katastrophenschutz Frankfurt-Oder sagte dem rbb, ihn habe die Entscheidung überrascht. Im Gegenteil müsse die deutsche Seite aufgrund etwaiger Terrorgefahr "eigentlich verstärkt einbezogen werden", so der Amtsleiter weiter. Die polnische Seite argumentiert dagegen: Man brauche Rettungskräfte aus einer Hand, um das Gelände professionell zu sichern. In Brandenburg hatte es Enttäuschung darüber gegeben, keine Helfer aus dem Land und Berlin einzusetzen. Der brandenburgische SPD-Staatssekretär Martin Gorholt, der Beauftragte für Internationale Beziehungen, bezeichnete die Entscheidung im Interview mit dem rbb-Inforadio als "sehr irritierend" und "irrational". Er wirft der polnischen Regierung vor, die Organisatoren, die für Weltoffenheit stehen, zu behindern. Große Festivals mit hunderttausenden Besuchern hätten immer eine besondere Gefahrenlage. "Dann wäre es aber erst recht notwendig, dass möglichst viele helfende Hände vor Ort sind. (...) Ich glaube, dass ist der Versuch, dieser großen zivilgesellschaftlichen Organisation, die hinter dem Festival steht, Sand ins Getriebe zu streuen, damit die nicht mehr so stark und groß sind, wie sie es bisher waren."



Gorholt fährt nach Küstrin, um dort ein Grußwort von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zu verlesen. hatte noch versucht, eine andere Entscheidung zu den Feuerwehrleuten zu erwirken - vergebens. Den Festival-Veranstaltern wünschte Woidke am Mittwoch vor der Eröffnung ein gutes Gelingen, er sagte: "Dass junge Menschen fröhlich feiernd über Grenzen hinweg zusammenkommen, das ist gelebtes Europa." Mit seiner Reise und dem Grußwort wollte auch Gorholt "ein sichtbares Zeichen" setzen, dass Brandenburg "zu dem Festival steht", zu einem "Festival, was für Weltoffenheit und kulturelle Begegnung, gerade für Europa steht".



Mit dabei: Mando Diao und House of Pain

Dieses Jahr werden rund 750.000 Besucher auf dem dreitägigen Rockfestival erwartet. Die meisten kommen aus Polen, aber auch viele deutsche Festivalfreunde machen sich auf den Weg nach Kostrzyn an der Oder, rund 80 Kilometer östlich von Berlin. Die Züge der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft (NEB) vom Bahnhof Berlin-Lichtenberg über Strausberg und Seelow nach Kostrzyn fahren im Stundentakt. Für die Rückfahrt am Sonntag gibt es einen Sonderzug, der ohne Zwischenhalt direkt nach Berlin-Lichtenberg fährt. In diesem Jahr treten polnische Künstler wie Materia oder Wilki, aber auch internationale Stars wie Mando Diao oder House of Pain auf. Insgesamt sind rund 70 Bands dabei, von Elektro über Punk und Rock ist alles vertreten. Neben Konzerten auf vier Bühnen stehen auch Diskussionen über Themen wie Freiheit und Religion sowie Treffen mit Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace und Amnesty International auf dem Programm.

Seit 2004 wird "Haltestelle Woodstock" in der Grenzstadt veranstaltet. Organisator Jerzy Owsiak überlegt jetzt, das Festival beim nächsten Mal als religiöse Veranstaltung anzumelden, für die offenbar weniger strenge Regeln gelten. Eine kleine buddhistische Gemeinde aus Stettin habe sich bereits gemeldet.

Mit Informationen von Jan Pallokat