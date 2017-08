Boykottaufruf gegen Festival - Berliner Pop-Kultur-Festival springen die arabischen Bands ab

17.08.17 | 16:58 Uhr

"Spielt nicht beim Berlin Pop-Kultur-Festival unter Sponsorenschaft der Israelischen Botschaft!" - mit diesem Aufruf hat die israelkritische BDS-Bewegung Künstler aufgefordert, ihren Auftritt beim Pop-Kultur-Festival in Berlin abzusagen. Festivalleitung und Berlins Kultursenator sprechen von einer Kampagne.

Die diesjährige Ausgabe des Festivals Pop-Kultur muss ohne vier arabische Bands auskommen. Die syrischen Bands Mazzaj Rap und Hello Psychaleppo sowie Islam Chipsy aus Ägypten und die tunesische Singer-Songwriterin Emel Mathlouthi haben ihre Teilnahme abgesagt, nachdem die Bewegung "Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen für Palästina" (BDS) zu einem Boykott des Festivals aufgerufen hatte. "Teilnahme heißt Akzeptanz" übertitelte BDS ihren ersten Aufruf, der mittlerweile offline genommen wurde. Das Festival bedauere die Absagen und spricht in einer ersten kurzen Stellungnahme von einer Kampagne gegen das Event. "Die BDS-Kampagne hat immensen Druck auf alle arabischen Künstler in unserem Line-up ausgeübt", schreiben die Veranstalter. Einige Musiker sollen E-Mails und Facebook-Nachrichten von BDS-Anhängern erhalten haben mit dem Appell, nicht in Berlin aufzutreten.

Israelische Botschaft gibt 500 Euro-Reisekostenzuschuss

Die BDS ist eine 2005 entstandene internationale Bewegung, die sich hauptsächlich gegen die israelische Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten richtet und mit verschiedenen Aktionen gegen Israel mobilisiert. Den Berliner Pop-Kultur-Machern warf sie zunächst vor, dass ihr Festival von der israelischen Botschaft mitorganisiert werde. Diese würde durch das Kultur-Sponsoring versuchen, "Israels Image aufzupolieren". Festivalchefin Katja Lucker sagte am Donnerstag, dass es bei dem Sponsoring konkret um einen Reisekostenzuschuss von 500 Euro handele, den die Kulturabteilung der Israelischen Botschaft für Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung gestellt habe. Deshalb werde die Botschaft auch als einer von 32 Kulturpartnern auf der Festival-Website gelistet. Dass das Festival von Israel ko-finanziert oder ko-organisiert werde, sei unwahr. "Partner und Geldgeber von Pop-Kultur haben keinerlei Einfluss auf die programmatische Ausgestaltung des Festivals", so Lucker.

Lederer: "Das Ganze ist widerlich und entsetzt mich."

"Wir glauben daran, dass Diskurs und Dialog der einzige Weg sind, mit den Konflikten in dieser Welt umzugehen", schreiben die Organisatoren zurückhaltend. Deutlichere Worte findet der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke), der das internationale Festival über das Musicboard des Berliner Senats mit unterstützt: "Das Ganze kampagnenhaft aufzublasen, zum Boykott des Festivals aufzurufen und mit Fake-News über eine angebliche Kofinanzierung des Festivals durch den Staat Israel zu operieren, ist widerlich und entsetzt mich." Dass BDS Druck auf Künstler ausübe, sei ein Eingriff in die Freiheit der Kunst, so Lederer in einer Mitteilung. Die Absagen der bislang vier arabischen Künstlergruppen nehme er mit Bedauern und Unverständnis zur Kenntnis. Der Berliner CDU-Fraktionsvorsitzende Florian Graf nimmt den Boykottaufruf zum Anlass, erneut einen Antisemitismusbeauftragten zu fordern. "Der Boykott arabischer Bands beim Pop-Kultur-Festival, der sich gegen israelische Künstler richtet, zeigt deutlich, wie sehr sich das Phänomen des Antisemitismus immer stärker ausbreitet, und zwar leider sehr häufig im muslimischen Umfeld", so Graf: "Es ist Zeit, dass der Senat dieses Problem ernst nimmt und den dringend benötigten Antisemitismusbeauftragten beruft."

Eine der damit angesprochenen Bands ist Mazzaj Rap, die seit ihrer Absage nach eigener Aussage als "Nazis, Islamisten und Antisemiten" beschimpft werden. Ihr Sänger Mohammad Abu Hajar weist den Antisemitismus-Vorwurf jedoch zurück und erklärte auf seiner Facebook-Seite, dass ihre Entscheidung nicht nationalistisch motiviert sei. "Der Aufruf zum Boykott sollte nicht nur an arabische Künstler gerichtet sein, sondern an alle Teilnehmer, die bei dem von der Israelischen Botschaft finanzierten Event auftreten", so Hajar.

BDS ruft weiter zum Boykott auf

BDS hat am Donnerstag eine Richtigstellung veröffentlicht, in der sie nicht mehr von einer Kofinanzierung durch die Israelische Blotschaft spricht, trotzdem aber am Boykottaufruf festhält. Auch der entsprechende Facebook-Eintrag vom Dienstag ("'Pop-Kultur' wird von der israelischen Botschaft in Deutschland mitorganisiert") wurde nachträglich editiert.

Die BDS-Bewegung ist bereits in der Vergangenheit aktiv geworden, wenn Musiker aus dem Ausland in Israel auftreten wollten. Einer ihrer Fürsprecher soll der Pink Floyd-Sänger Roger Waters sein. Der Staat Israel selbst hält die BDS-Bewegung für antisemitisch. In Berlin sorgten BDS-Anhänger zuletzt im Juni für Aufsehen, als sie einen Vortrag der israelischen Politikerin Aliza Lavie und Holcaust-Überlebenden Deborah Weinstein an der Berliner Humboldt-Universität mit Zwischenrufen störten.