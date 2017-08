Der Wiederaufbau des Turms der Potsdamer Garnisonkirche wird teurer als bisher geplant. Zu den Mehrkosten kommt es, weil ein DDR-Gebäude in der unmittelbaren Nähe der geplanten Rekonstruktion doch nicht abgerissen werde, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Bei der Erteilung der Baugenehmigung sei man noch von einer anderen Situation am Bauort ausgegangen. Die genaue Höhe der Mehrkosten werde derzeit ermittelt. Im Gespräch sei eine Übernahme der Kosten durch die Stadt. Der Hochbau des Kirchturms soll den Angaben zufolge im Frühjahr 2018 starten.

Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) werde der Stadtverordnetenversammlung vorschlagen, die Mehrkosten zu übernehmen. Der Weiterbetrieb des ehemaligen Rechenzentrums als Kunst- und Kulturzentrum, das sich in dem DDR-Bau befindet, sei ein Wunsch der Landeshauptstadt, hieß es weiter. Die Nutzer könnten die Mittel dafür nicht aufbringen. Eine Vorlage zur Übernahme der Kosten durch die Stadt soll im September in das Stadtparlament eingebracht werden.