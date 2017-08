Das Wigwamkonzert ist eine Mischung aus alten Klassikern und neuen Liedern - ein weitschweifiges Opus. Im neuen Teil des Programms, kündigte Grebe an, gehe es auch ums Älterwerden. "Das nimmt ja teilweise dramatische Formen an", sagte der Liedermacher vor Konzertstart im Kulturradio des rbb. Und während Grebe das sagt, kokettiert er keineswegs mit seinem Alter. Im Gegenteil: Ungewohnt ernst wirkt der Künstler, der zuletzt mit einer rheumatischen Erkrankung und auch mit einem Schlaganfall zu kämpfen hatte. "Es sieht nicht gut aus, aber ich versuche das Beste daraus zu machen." Auch an seiner Band gehe das Älterwerden nicht spurlos vorbei , daher sei dies auch ein Thema im Programm. Zu den Gebrechen der Band kommt das Sommer-Wetter hinzu. Eine harte Woche steht Grebe und seiner Band bevor. Sie seien schon jetzt am Schwitzen - eine Dekoration aus Wasserbottichen, schlägt Grebe vor, um einen kühlen Kopf in der "Schwitzhütte" zu bewahren.

Mit der Kapelle steht der "Oberindianer" bis zum 6. August auf der Bühne, bevor demnächst dann auch Rainald Grebes aktuelles Solo-Programm startet: "Elfenbeinkonzert". Die Inspiration dafür holte er sich in Westafrika. Auf Einladung des Goethe-Instituts war Grebe im vergangenen Jahr an die Elfenbeinküste gereist. Dort gab er einen Workshop über Volksmusik gemeinsam mit der Leiterin des Instituts.



Kurz nachdem Grebe von der Elfenbeinküste zurück nach Deutschland gekehrt war, wurde die Leiterin von Islamisten in einem Strandhotel am Meer erschossen. Willkürlich sind dabei mehrere Menschen hingerichtet worden. Auch diese Geschichte greift Grebe in seinem neuen Solo-Programm auf. "Ich habe lange überlegt, ob ich es reinnehmen soll, habe mich aber dafür entschieden." Ein Teil der Einnahmen spendet Grebe daher auch an eine Stiftung, die sich unter anderem für Künstler in Westafrika einsetzt.