15.08.2017

Regina Spektor im Tempodrom - Klappstuhl-Poesie und Pop-Experimente

15.08.17 | 11:21 Uhr

Serienfans kennen Regina Spektor - von ihr stammen Songs der Serien "Orange is the New Black", "CSI" und "Greys Anatomy". Am Montagabend im Tempodrom bewies die New Yorker Musikerin, dass ihre Songs nicht nur für Zuhause auf dem Sofa taugen. Von Susanne Bruha

An diesem Abend liegt es nicht an den cool langsam eintrudelnden Berlinern, dass es nicht pünktlich losgeht. Die 20 Minuten Verspätung nimmt Regina Spektor auf ihre Kappe. Sie habe einfach zu viel Spaß in Berlin. Mit ihrem lässig-sportlichen Outfit; einem grünen Trikot, zerlöcherten Jeans und goldenen Stiefletten hat sie sich Berlin auch modisch angepasst. Sie setzt sich an den Flügel in der Bühnenmitte und startet mit dem Song "Folding Chair", zu Deutsch "Klappstuhl". Ein Nonsens- und zugleich Liebeslied am Strand.

Mal poppig, mal experimentell

Regina Spektor ist mit drei grau melierten, klassischen Musikern an Schlagzeug, Cello und Keybord gekommen. Das Schlagzeug treibt die Sängerin am Flügel mal voran, mal gibt das Cello ihrem Song eine verkitscht süßliche Wendung und meist behält Regina am Flügel die Rhythmus-Hosen an und erzählt mit starker, ein breites Spektrum umfassender Stimme morbid-poetische Geschichten. Regina Spektor hat mal gesagt, sie will kein Popstar sein. Dafür tut sie viel: Ihre Songs sind zwar oft poppig, dann aber wieder experimentell oder klassisch, um im nächsten Moment ganz dick aufzutragen, überbordend melancholisch oder expressionistisch aufbrausend zu enden. Der Habitus der 37-Jährigen ist dabei entweder nerdig oder irritierend mädchenhaft. Ihre Musik allerdings ist durchgehend ergreifend.

Fasziniert, beseelt und hingerissen

Als Regina neun Jahre alt war, emigrierten ihre Eltern - russische Juden aus Moskau - nach New York. Ihre Songs sind allesamt solche melancholisch-träumenden Reisen in eine bessere Welt.



Krauser kann man die Stirn gar nicht mehr ziehen wie es Spektors Piano-Hymnen einem abverlangen. Als sie sich nach zwei Stunden mit einem traurigen Liebeslied verabschiedet, klatscht das Berliner Publikum Standing Ovations: fasziniert, beseelt und hingerissen.