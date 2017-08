Neues Album "Copyshop" im September - Romano will mit Snoop Dogg durch Köpenick cruisen

02.08.17 | 20:10

Der Berliner Rapper Romano träumt von einem Duett mit Snoop Dogg. Im Interview mit dem Business-Lifestyle-Magazin "Business Punk" sagte der Musiker aus Köpenick, er träume davon, "wie wir beide den Tag verbringen und ich ihn durch Köpenick führe - angefangen von Haaremachen, Pediküre, Maniküre". Danach wolle er mit dem 45-jährigen US-Rapstar ein bisschen die Nachbarschaft auschecken, mit ein paar Rentnern quatschen, Schwäne füttern gehen, Dampfer fahren, Sekt trinken, Parfüm aussuchen... "und abends fahren wir vielleicht zu irgendeiner Party". Das alles würde Romano gerne in einem Song festhalten: "einfach so ein sonniger Tag bei mir in Köpenick mit Snoop".

Überraschungs-Erfolg "Jenseits von Köpenick"

Im September erscheint Romanos neues Album "Copyshop", noch ohne Mitwirken von Snoop Dogg. Nachdem sein Album "Jenseits von Köpenick" vor zwei Jahren ein kleiner Überraschungs-Erfolg wurde, sowohl beim Publikum als auch bei Musikkritikern, musste Roman Geiken, wie Romano bürgerlich heißt, erst einmal neue Kraft tanken. Der Rapper gönnte sich eine Auszeit. "Ich bin an die Ostsee gefahren" erzählt er im 'Business Punk'-Interview. "In Bad Doberan gibt es so eine Lokomotive, die heißt Molli, und für zehn Kilometer braucht sie eine Stunde. Das fühlt sich an wie nach drei Joints. Du fährst ganz langsam und probierst, ein bisschen zu entschleunigen. Es braucht einfach wieder etwas Zeit, dass man kreativ wird."

Auch die Oper reizt den Rapper