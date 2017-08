Vorabend-Konzert am Freitagabend - Container sollen Potsdamer Schlössernacht sichern

18.08.17 | 19:02 Uhr

Die Potsdamer Schlössernacht will ihre Besucher an diesem Wochenende verzaubern - dennoch müssen sich die Veranstalter auch mit der Realität auseinandersetzen. Aus Sorge vor möglichen Terroranschlägen wurden Hindernisse an den Eingängen aufgestellt.

Angesichts der anhaltenden Terrorgefahr wird auch die Potsdamer Schlössernacht gegen mögliche Angriffe gesichert: An den Eingängen zum Park Sanssouci wurden große Container aufgestellt, die mit Erde gefüllt sind. "Dies gehört nach den zahlreichen Ereignissen der vergangenen Wochen zu unserem Sicherheitskonzept", sagte die Sprecherin der Schlössernacht, Sigrid Kohn, am Freitag. Die Schlössernacht startet am Freitag mit einem Vorabend-Konzert auf dem Platz vor dem Neuen Palais. Der Star-Geiger Daniel Hope will "Die Vier Jahreszeiten" spielen, gemeinsam mit dem Orchester "L’arte del mondo" – einmal in der Original-Version von Vivaldi und einmal in einer abgewandelten Variante von Max Richter. Das Konzert ist ausverkauft.

Pferde aus Seide und ein menschliches Mobilé

Am Samstag werden unter dem Motto "Das Staunen kehrt zurück" Konzerte, Feuerwerk und Inszenierungen im Ambiente des historischen Parks von Sanssouci geboten. So lässt die französische Künstlergruppe "Quidams" übergroße, leuchtende Pferde aus Seide durch den Park tanzen. Die Gruppe "Transe Express", ebenfalls aus Frankreich, wartet vor der Kulisse des Orangerie-Schlosses mit einem menschlichen Mobilé auf - Musiker und Artisten schweben bis zu 40 Meter über dem Publikum. Und am Neuen Palais lässt eine Sandkünstlerin Bilder entstehen, die sich um die Geschichte des Schlosses Sanssouci drehen und auf die Fassade projiziert werden.

Veranstalter hoffen wieder auf mehr Gäste

Sowohl nach dem Vorabendkonzert am Freitag als auch zur Schlössernacht am Samstag gibt es ein großes Feuerwerk, die ganze Schlössernacht lang haben die großen Häuser im Park geöffnet, und es gibt kostenlose Führungen im Park zu verschiedenen Themen Nachdem die Besucherzahl in den letzten Jahren zurückgegangen ist, will die Schlössernacht mit einem anderen Veranstalter und einem neuen Konzept wieder mehr Gäste nach Potsdam locken. Bis zu 25.000 Besucher werden in diesem Jahr erwartet; mehr als 20.000 Eintrittskarten wurden bereits im Vorverkauf abgesetzt.

Sendung: Brandenburg aktuell, 18.07.2017, 19.30 Uhr