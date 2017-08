70 Mal zeitgenössischer Tanz und Performances: Am Freitag startet in Berlin das Festival "Tanz im August". Den Auftakt gibt das neue Stück des Choreografen Serge Aimé Coulibaly aus Burkina Faso. In "Kalakuta Republik" will er den Zusammenhang zwischen Kunst und Revolte erforschen. Am Eröffnungswochenende tritt unter anderem auch der Afrobeat-Musiker Fela Kuti auf, außerdem feiert das Stück "Fun!" der Berliner Choreografin Lea Moro seine Deutschlandpremiere.