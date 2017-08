Stumpfsinnige Entertainmentversion - Sprayer-Szene kritisiert die Künstler von "The Haus"

Wochenlang haben sich Besucher der temporären Streetart-Ausstellung "The Haus" gedrängelt. Jetzt haben Unbekannte mit einer Plane protestiert und gezeigt, dass der harte Kern der Berliner Graffiti-Szene wohl von "The Haus" überhaupt nichts hält. Von Friedrich Rößler

Eigentlich hat nichts mehr an die einmalige Streetart-Ausstellung "The Haus" erinnert. Das ehemalige Bankgebäude versteckte sich hinter einem Baugerüst mit bedruckter Plane, auf der schon die neue Fassade präsentiert wird. Am Boden verengt ein Bauzaun den Bürgersteig - Luxussanierung gehört einfach zu jedem Berliner Stadtviertel dazu. Diese alltägliche Szenerie störte jetzt zwischenzeitlich eine Botschaft, die einen alten Konflikt neu befeuert und die Ausstellungsmacher von "The Haus" scharf angreift.

Über Nacht müssen Unbekannte auf das Baugerüst geklettert sein und haben die Plane von hinten mit einem in Rot gehaltenen Text versehen. Auf bestimmt zehn mal zehn Metern müssen die Verfasser der Botschaft die Buchstaben in Versalien spiegelverkehrt und auf dem Kopf stehend aufgesprüht haben, um anschließend die Plane oben und an den Seiten einzuschneiden, so dass beim Umklappen des Teilstücks ihre vorher rückseitige Botschaft plötzlich für jeden klar zu lesen war. Nur ein Z schaute in die falsche Richtung. Es musste wohl schnell gehen, aber daran sind Graffiti-Writer gewöhnt. Direkt nach der Aktion wurde das mit der Botschaft versehene Plakat entfernt.



Morallose Entertainmentversion fürs einfache Gemüt

Die Botschaft kritisiert "XI-Design" und damit auch "Die Dixons", die "The Haus" initiiert und durchgeführt haben, aber auch die Berliner Gesellschaft. Der Text beinhaltet einen Rundumschlag und argumentiert, dass Graffiti sich nichts und niemandem unterordnet, geschweige denn zu kontrollieren wäre. Wörtlich lautet sie: "Es wurde geklatscht und gejubelt von den Schundblättern der Stadt. XI-Design, ihr seid der Ekel Berlins. Einer verrottenden Stadt und ihr tretet auch noch nach. Arglistig erschleicht ihr euren Vorteil auf dem Rücken der Berliner Graffitigeschichte und lasst sie unter eurem Konsumdreck verschwinden. Ja, einen tollen Erlebnispark hattet ihr geschaffen. Wo der sonst so intollerante Pöbel vom Ächter zum Versteher der ihnen so verhassten Kultur werden durfte. Doch das war kein Graffiti. Das war keine Kunst. Ihr habt nur eine stumpfsinnige und morallose Entertainmentversion fürs einfache Gemüt serviert. Merkt ihr nicht wie verlogen, wie aberkennend und primitiv das hier war? Graffiti fragt nicht nach Zustimmung. Graffiti passt sich nicht der Gesellschaft an. Graffiti ist ungehorsam. Graffiti ist keine Zutat für eure Kackgesellschaft, sondern drei Hände voll Salz, die eure Suppe ungenießbar machen."

Angesprochen auf die Aktion äußert Kimo von "Die Dixons" Respekt für die Aktion, vor allem für die Art der Durchführung. So ähnlich steht es auch im Facebook-Profil von "The Haus - Berlin Art Bang", in dem es heißt: "Der größte Liebesbrief in Berlin für #TheHaus ! ❤ Meinungsfreiheit ist wichtig für die Menschheit."

Ganz im Sinne von Streetart und Graffiti

Allerdings spricht Kimo auch von einem lästigen und immer wiederkehrenden Diskurs, der ihm zum Hals raushänge. "Wir versuchen wirklich viel für die Graffiti- und Streetartkünstler zu bewegen und jeder muss doch irgendwie Geld verdienen, mit dem, was er kann. Und dann kommt immer wieder diese ablehnende Haltung einiger Weniger". Die Künstler, die bei "The Haus" beteiligt waren, könnten jetzt eine sehr gute Auftragslage genießen, berichtet Kimo weiter, und "The Haus" habe natürlich auch Geld gekostet: Speisen, Getränke, Materialien, Nebenkosten. Außerdem sollte mit "The Haus" auch nach außen vermittelt werden, was für eine Gestaltungskraft und Abwechslung Graffiti und Streetart hätten und wie weit die Szene sich über die Jahre entwickelt habe. Ganz im Sinne von Streetart und Graffiti habe ja jeder Künstler mit seinem Raum machen dürfen, was sie oder er wollte.

Die Stadt Berlin wirbt mit ihrer kreativen Szene und ihrem bunten Stadtbild. Dass sich darin auch Politiker sonnen möchten, erklärt den hohen Besuch bei "The Haus". Immerhin waren SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) zu Gast in den Ausstellungsräumen. Außerdem kamen Promis wie Model Heidi Klum und die US-amerikanische Filmregisseurin Lana Wachowski. Von den vielen Touristen und Hipstern mal ganz abgesehen. Die Ausstellung "The Haus" sollte als eine Art Hängebrücke zwischen Streetartszene, Kunstschaffenden, Politik und der Öffentlichkeit fungieren. Eventuell haben die Macher von "The Haus" auch eine gewisse Akzeptanz für Streetart und Graffiti geschaffen. Das kommt wohl in der hermetisch verschlossenen Graffiti-Szene überhaupt nicht gut an.

"Echtes" Graffiti beschmutzt den öffentlichen Raum

Der harte Kern der Berliner Graffitiszene wird gejagt, verfolgt und bekämpft. Innerhalb der Szene genießen altgediente Sprüher oder Newcomer mit waghalsigen Aktionen großes Ansehen. Außerhalb ihres eigenen Kosmos haben sie dagegen den Ruf von Asozialen, Straftätern und Abschaum. Aus Sicht der Hardcore-Sprayer scheinen da Klatschpresse, Politik und auch die Gesellschaft alle einer Meinung zu sein. Der Vorwurf der Szene: Während Graffiti auf S- oder U-Bahnen oder großflächige Schwarz-Weiß-Bilder über mehrere Stockwerke das öffentliche Erscheinungsbild stören und den öffentlichen Raum beschmutzen, zaubert eine legal und kitschig verzierte Auftrags-Sprüharbeit ein Lächeln ins Gesicht der Graffitigegner und trägt schnell den Titel Kunst. Damit verdienen zum Beispiel Kollektive wie "XI-Design", in das auch "Die Dixons" integriert sind, ihren Lebensunterhalt.

Graffiti lässt sich nicht in eine Galerie sperren

Über Geschmack lässt sich streiten, über Kunst auch, aber bei beiden spielt das subjektive Empfinden eine Rolle und daher kann es keinen Konsens geben. Ob Graffiti Kunst ist, lässt sich ebenfalls nicht beantworten. Oberflächlich gesehen, erfüllen besprühte Bilder sicher den Kunsttatbestand, tiefschichtig betrachtet eher nicht. Das schafft nur Streetart, wie das Beispiel Banksy beweist. Graffiti lässt sich nicht in eine Galerie sperren, in ein öffentliches Happening verwandeln oder für maximale Profite auspressen. Für Kunst besucht der Fan eine Galerie, einen extra dafür bereitgestellten Raum oder Ort für Kunst. Graffiti überfällt den Betrachter, fährt ungefragt als besprühter Zug in den Bahnhof ein, rauscht als Lärmschutzwand-Bild an der Autobahn vorbei oder verärgert Eigentümer, die bestimmt nicht ihren Besitz neu umgestaltet haben wollten.

Subkultur lässt sich nicht vermarkten

Da sich "echtes" Graffiti immer im Verborgenen und Illegalem abspielen muss, lässt sich diese Subkultur auch nicht vermarkten. Graffiti-Writer haben einfach keine Lobby und wollen die auch nicht haben. Man hat es sich bequem gemacht und mit der Rolle abgefunden, die einem die Anderen zugewiesen haben.

Was das alles mit "The Haus" und der aktuellen Botschaft zu tun hat? Ganz einfach, die Graffiti-Szene beansprucht den Begriff "Graffiti" nur für sich und fühlt sich von "The Haus" verraten und verkauft. Zwar ist Graffiti auch nur eine Krücke, um einen Begriff für Urban-Art, Street-Art, Spraycan-Art, Vandal-Art usw. zu haben, aber die Szene hat diesen Begriff verinnerlicht, mit all den Konsequenzen. Daher verbietet es sich von selbst, aus der dunklen Ecke heraus zu treten und greift eben die Nestbeschmutzer und Opportunisten konsequent an. Genau dieser Konflikt, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint, nervt Kimo von "Die Dixons" so sehr.