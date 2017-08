Gegründet vor 100 Jahren - Multimedial, aber vor allem immer noch da - die UFA

Großes deutsches Kino mit Filmen wie "Der Blaue Engel", "Metropolis" und "Münchhausen" - dafür stand die UFA über Jahrzehnte. In diesem Jahr feiert das Filmunternehmen seinen 100. Geburtstag - und produziert schon lange nicht mehr nur für die große Leinwand.



Auch wenn viele Deutsche kaum sagen können, aus welcher Produktionsschmiede ihre aktuellen Film- und TV-Highlights kommen, haben doch die meisten schon einmal die kleinen und großen Kennungen und Nennungen der UFA registriert: Das Unternehmen und seine Töchter sind Deutschlands größte Film-, Fernseh- und Unterhaltungsproduzenten. Seit nunmehr 100 Jahren steht die ehemalige Universum Film AG für das internationale Wettrennen um einen Platz in der Filmgeschichte - und die Begehrlichkeiten der Macht.

Gegründet um die ausländische Konkurrenz in Schach zu halten

Die Gründung der UFA fand am 18. Dezember 1917 in Berlin statt - während des Ersten Weltkriegs. Die ersten Ateliers dieser neuen Gesellschaft standen in Tempelhof. Das Ziel war dabei nicht etwa ein geschäftliches, sondern ein propagandistisches: Der ausländischen Konkurrenz sollte in Deutschland ein erfolgreicher Filmstandort entgegengesetzt werden. Doch schon bald wogen in den Produktionsentscheidungen die geschäftlichen Gründe schwerer als staatstragende Motive.



Ab 1922 kamen die Bioscop-Ateliers in Babelsberg zur UFA hinzu und 1926 wurde der Filmstandort dort um die damals größte Atelierhalle Europas erweitert. Regisseur Fritz Lang produzierte in Babelsberg Stummfilm-Klassiker wie "Metropolis", "Dr. Mabuse" oder "Die Nibelungen". 1930 entstand der berühmte Tonfilm "Der blaue Engel" mit Marlene Dietrich.



Nach der Kriegspropaganda die Nachkriegsrealität

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten übernahm 1933 Propagandaminister Joseph Goebbels die Kontrolle über die UFA. Im Vordergrund hier: Komödien mit Stars wie Hans Albers, Heinz Rühmann und Zarah Leander. Viele große Regisseure und Darsteller verließen das Land oder wurden von den Nazis aus dem Geschäft gedrängt. 1942 dann wurden fünf Produktionsfirmen zur UFA-Film GmbH (Ufi) zusammengeschlossen und damit komplett gleichgeschaltet.



Nach Kriegsende teilte sich die Geschichte der UFA sehr schnell in Ost und West, also in die Produktionen in der amerikanischen Besatzungszone in Tempelhof und denen im sowjetisch kontrollierten Potsdam. So wurde dort im Mai 1946 die Deutsche Film AG (Defa) gegründet, die die erste Produktionslizenz der Sowjetischen Miltäradministration erhielt. Der erste Spielfilm war Wolfgang Staudtes "Die Mörder sind unter uns" mit Hildegard Knef.



Ab 1945 gab es faktisch keine Ufa

Im Westen wurden die UFA und die UFA-Theater AG von einem Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen Bank übernommen und produzierten zunächst vor allem in Tempelhof. Der Name UFA verschwand erst einmal, wurde dann aber Mitte der 50er Jahre wiederbelebt.



Zehn Jahre später - als Fernseher in Massen Einzug in deutsche Wohnzimmer fanden - fing das Kinogeschäft an zu bröckeln und die UFA strauchelte geschäftlich. Der Medienkonzern Bertelsmann kaufte die UFA und konzentrierte das Unternehmen auf Fernsehproduktionen. 20 Jahre später zur Mitte der 80er Jahre mit dem Start des Privatfernsehens stieg der Verlag Gruner & Jahr ein: Die UFA Film und Fernseh GmbH wurde gegründet und bildet bis heute den Grundstein für ein erfolgreiches Konglomerat an Firmen und Beteiligungen, das derzeit 4.500 Stunden Fernsehprogramm pro Jahr für insgesamt mehr als 20 Sender liefert.

Zwischen Traum und Wirklichkeit - die UFA

Die ersten Ateliers der neuen deutschen großen Filmfabrik UFA entstehen im Berliner Bezirk Tempelhof 1917, schnell wächst der Standort, die Hallen werden größer.

1922 werden die Produktionsstätten in Babelsberg erweitert. Dort wächst ein Standort für die Filmproduktion, der bis heute fortbesteht.



Nach Ende des Ersten Weltkrieges konzentriert sich die UFA auf publikumswirksame Filme. Fritz Langs "Metropolis" - ein Klassiker der Filmgeschichte - entstand 1925 und 1926 in den Babelsberger Filmstudios.

Josef von Sternberg drehte 1929 in den UFA-Studios den berühmten Film "Der blaue Engel", in dem sich ein älterer Lehrer (Emil Jannings) in eine junge Varitè-Sängerin (Marlene Dietrich) verliebt. Der Film wurde zum weltweiten Erfolg für die Universum Film AG.



Bereits vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, herrschte ein deutschnationaler Geist in den Studios. 1933 dann entließ die UFA zahlreiche jüdische Mitarbeiter. Nach der Verstaatlichung 1937 gestalteten die Nazis das Filmstudio vollständig zu einer Propagandafabrik um. (Quelle: CC-BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5348090)

Nach dem Krieg wird die UFA reprivatisiert. Das UFA-Zeichen - in den 30ern ein Stempel der Nazi-Propaganda - verschwindet zunächst, wird dann etwa ab 1954 wieder genutzt: Am Tisch sitzen, (l-r) Schauspielerin Gisela Trowe, Direktor Arno Hauke, Regisseur Gustav Ucicky, Schauspielerin Paula Loew und Direktor Richard Riedel beim "Filmball am Rhein" (1954).

Mitte der 1950er Jahre beginnt die Krise des Kinos, ausgelöst durch die Entwicklung des Fernsehgeräts. Die Menschen können bequem von zu Hause Filme genießen. In Deutschland sinkt die Zahl der verkauften Kinokarten von jährlich 850 Millionen auf 100 Millionen.



Um mit dem Zeitgeist zu gehen, stellt die UFA die Produktion von Kino- auf Fernsehfilme um. 1964 kauft der Medienkonzern Bertelsmann die UFA. Auf dem Foto ist der ehemalige Chef des Bertelsmann-Verlags, Reinhard Mohn, zu sehen. Er leitete den Verlag von 1947 bis 1981.



2013 wird das Unternehmen umstrukturiert, um die vielen Tochtergesellschaften zu bündeln und die Marke UFA zu stärken. So entsteht die heutige Dreiteilung der UFA. Die UFA Fiction produziert vorrangig Fernseh- und Kinospielfilme, wie 2015 die Produktion "Nackt unter Wöfen".



Die UFA Show & Factual produziert Unterhaltungsformate wie Gameshows oder Quizshows fürs Fernsehen. Auch die Erfolgsshow "Deutschland sucht den Superstar" zählt dazu.



Die UFA Serial Drama ist vorrangig für Serien verantwortlich, und damit auch für eine der bekanntesten Produktionen überhaupt: Die Seifenoper "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ). Ihr Start war 1992. Sie gilt als erfolgreichste deutsche Fernsehserie ihres Genres und läuft bis heute.



Die tägliche Soap in Fließbandproduktion

Als Programmproduzent bezeichnet sich die UFA heute. Unter diesem holprigen Spartenbegriff sind ganz verschiedene kleine Firmen, Subfirmen und Beteiligungen zusammengefasst, also Produzenten und Zulieferer für TV-Events, Fernsehfilme, Kinofilme, Fernsehreihen, Serien, Shows und Realityformate.



Eine der prominentesten Produktionen ist dabei die Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ("GZSZ"). Mehrere tausend Episoden entstanden in den letzten 25 Jahren und locken von Montag bis Freitag bei RTL Millionen Zuschauer. Drei Tage pro Woche wird dafür am Außenset gedreht, jeweils vier Tage laufen die Dreharbeiten zudem in zwei Studios.



Für "GZSZ", aber auch für andere Drehs sind in den Studiohallen in Potsdam-Babelsberg rund 40 Kulissen aufgebaut, darunter ein Berliner Laden mit liebevoll dekorierter Wursttheke, gleich mehrere Wohnzimmer, ein Krankenhausraum und eine WG-Küche. Jede Woche werden darin rund 75 Szenen gedreht. Der errechnete Drehzeitdurchschnitt liegt hier bei einer halben Stunde pro Szene.

Mehr Serienproduktion als Kino

Früher Kino, heute TV, so umreißt Kirstin Krause, die für das Marketing der UFA zuständig ist, grob das Portfolio des Unternehmens. Dazu gehören unter anderem Krimi-Serien für das ZDF, etwa "Soko Leipzig" und "Soko München" oder die ZDF-Reihen "Bella Block" und "Ein starkes Team". Ein Zuschauerhit war zuletzt die sechsteilige ARD-Serie "Charité" von Regisseur Sönke Wortmann. Doch auch in den Kinos feiert die UFA noch immer Erfolge etwa mit den Produktionen "Der Medicus", Hape Kerkelings "Ich bin dann mal weg" oder mit "Hanni und Nanni". Krause versucht, die Rolle der UFA in diesem Zusammenspiel aus Autoren, Sendern, Rechtehändlern einzuordnen: "Der Produzent ist quasi der kreative Motor - er entwickelt Ideen und Stoffe und stellt die ideale Mannschaft aus Drehbuchautor, Regisseur und natürlich den Schauspielern zusammen." Dies sei das Geschäft der UFA als Produktionsfirma. Neu in diesem Geschäft seien seit einigen Jahren die Streaming-Dienste, die mittlerweile auch für die UFA wichtige Auftraggeber seien.

Die UFA und die Zeit nach dem Fernsehen

Von einer Produktion allein für das Fernsehen will UFA-Geschäftsführer Wolf Bauer nicht mehr reden und findet eine Art neuen Oberbegriff für das aktuelle UFA-Geschäft: "Bewegtbilder für alle Nutzungskanäle". "Im digitalen Zeitalter kann man sich nicht mehr nur auf das Fernsehen konzentrieren", fasst er die neue Zeit zusammen.



Überhaupt sei "die Entwicklung von Ideen für Geschichten und Show-Formate" heute entscheidend für den Erfolg der UFA als Marktführer in Deutschland, betont Bauer. "Dafür haben wir einen festangestellten Stamm von etwa 100 Kreativen und ein großes Netz von Autoren."

Kinogeschichte unter freiem Himmel

Einmal im Jahr werden bei der UFA traditionell die alten Klassiker gefeiert. Bereits zum siebten Mal sind bei den UFA-Filmnächten (22. bis 25. August) unter freiem Himmel restaurierte Stummfilm-Klassiker zu sehen. Den Aufakt im Kolonnadenhof vor der Berliner Alten Nationalgalerie macht die digital restaurierte Fassung von Georg Wilhelm Pabsts "Die Liebe der Jeanne Ney" (1927) mit Brigitte Helm, ein Melodram vor dem Hintergrund der Russischen Revolution.



Zu sehen sind bei den Filmnächten außerdem Friedrich Wilhelm Murnaus Drama "Der letzte Mann" (23. August) aus dem Jahr 1924 mit Emil Jannings in der Hauptrolle und Fritz Langs 1925/26 entstandenes Monumentalepos "Metropolis" (24. August). Zum Abschluss steht dann Philipp Stölzls Bestseller-Verfilmung "Der Medicus" (25. August) aus dem Jahr 2013 auf dem Programm, die erstmals mit Live-Musik aufgeführt wird.



Alle Filme werden mit Live-Musik untermalt: Der amerikanische DJ Jeff Mills wird die Filmgeschichten ebenso musikalisch begleiten wie das WDR Funkhausorchester, das Neue Kammerorchester Potsdam und Bläser der Deutschen Oper.



