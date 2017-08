Der Gründer des renommierten LaSalle-Quartetts, Walter Levin, ist tot. Wie am Mittwoch bekannt wurde, verstarb er bereits am vergangenen Freitag im Alter von 92 Jahren in Chicago. Das berichtet die "Badische Zeitung".

Levin wurde 1924 in Berlin geboren. 1938 musste er mit seiner Familie nach Palästina emigrieren. Zunächst studierte er Violine in Tel Aviv, später in New York an der Juilliard School of Music. Dort gründete er mit einigen Mitstudenten das LaSalle-Quartett. Mehrere Jahrzehnte wirkte Levin als Primarius dieses stilprägenden Quartetts.

Levin hatte schon als Schüler musikalisch bei der Eröffnung des ,"Haus des Rundfunks" mitgewirkt. In den Achtziger Jahren begründete er im damaligen SFB eine Reihe von Gesprächskonzerten mit jungen Streichquartetten.