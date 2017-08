Audio: Inforadio | 17.08.2017 | Jens Lehmann

Young Euro Classic 2017 - "Wir sind damals einfach in Berlin gelandet"

18.08.17 | 06:30 Uhr

Was eigentlich nur eine Milleniumstournee sein sollte, geht jetzt in die 18. Verlängerung. Ab Freitag treten im Konzerthaus am Gendarmenmarkt wieder Jugendorchester aus aller Welt auf. Die "Young Euro Classics" wollen auch ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzen.

Mit der Festivalhymne geht es los, wenn wieder Jugendorchester aus aller Welt zum Festival Young Euro Classic am Freitag in Berlin zusammengekommen. Unter dem Motto "Hier spielt die Zukunft!" musizieren bis zum 3. September im Konzerthaus am Gendarmenmarkt junge Ensembles aus Europa, Asien und Lateinamerika.

Vom 18. August bis 3. September

Erstmals zu Gast: das Cuban-European Youth Orchestra

Eröffnet wird das Festival mit dem Schleswig-Holstein Festival Orchester unter Leitung von Christoph Eschenbach. Kaum ein Orchester ist dem Festival so eng verbunden wie dieses: Jahr für Jahr ist das international zusammengesetzte Ensemble zu Gast in Berlin. Weitere Gäste sind unter anderem das Bundesjugendorchester unter Leitung von Patrick Lange, das Gustav Mahler Jugendorchester unter Ingo Metzmacher und das Asian Youth Orchestra mit Musikern aus elf Ländern. Zu den Solisten gehören der Pianist Jean-Yves Thibaudet und die Geiger Vadim Repin und Julian Rachlin. Erstmals zu Gast ist das Cuban-European Youth Orchestra.

Die Jugendorchester seien in Bewegung, sagte Dieter Rexroth. Der Anspruch, die großen Symphonien ähnlich gut zu spielen wie die Profis, bestehe weiterhin. Die jungen Orchester gingen aber mittlerweile auch neue Wege, um neues Publikum zu gewinnen. So bringen die Musiker auch neue Werke aus ihrer Heimat mit. Eine Publikumsjury wird den Europäischen Komponistenpreis vergeben.

Austausch zwischen den Kulturen fördern

Seit dem Jahr 2000 kommen jeden Sommer Hunderte junge Musikerinnen und Musiker zusammen, um im Konzerthaus am Gendarmenmarkt gemeinsam zu spielen. Für Kulturmanagerin Gabriele Minz war es vor allem wichtig, diesen Austausch zu fördern, als sie das Festival vor 17 Jahren nach Berlin holte.

Im Konzerthaus kommen die jungen Musiker zusammen

Damals wollten mehrere europäische Jugendorchester eigentlich nur eine Art gemeinsame Milleniums-Tournee machen. Dabei sei man letztendlich in Berlin gelandet, "weil wir auch eine historisch besondere Situation hatten: Wir wechselten die Hauptstadt und damit wechselten auch die gesamten Botschaften, das ganze politische-diplomatische Personal nach Berlin. Und da kamen wir mit unserer europäischen Jugendorchester-Idee sehr gut an, ein Festival zu feiern, was der europäischen Jugend und der Musiktradition gewidmet war", sagte Minz dem rbb.

Europäische Musiktradition lebt – nicht nur in Europa

Der Festivalchefin und ihrem künstlerischen Leiter Dieter Rexroth geht es dabei vor allem um "europäische Musikfarben". Denn jedes Land habe eine eigene Orchestertradition und jedes Orchester habe seinen eigenen Klang. Dass dabei nicht nur Europa vertreten ist, sondern auch Orchester aus aller Welt zeige, dass die europäische Musiktradition lebt – nicht nur in Europa. Sie fristet kein isoliertes Dasein, sondern hat in gewisser Weise einen Siegeszug durch die ganze Welt angetreten, so Minz. Vor allem in Zeiten wachsender Fremdenfeindlichkeit und immer lauteren Rufen nach einem starken Nationalstaat setze das Festival dem eine gewachsene europäische Kultur entgegen.

