Fast eine Million Euro soll die Bande mit dem Anbau und Verkauf von Cannabis verdient haben – mit drei Drogenplantagen in Berlin und Brandenburg. Jetzt müssen die 15 Angeklagten hinter Gitter. Von Ulf Morling

250 Kilo Marihuana sollen die Angeklagten in ihren Cannabisplantagen angebaut und geerntet haben. Das Kilo verkauften sie für bis zu 3.500 Euro. Im Mai 2015 hatte der Prozess gegen die 15 Angeklagten im größten und sichersten Saal 700 des Berliner Landgerichts begonnen.

Im Verlauf von 101 Prozesstagen offenbarte sich ein straff und professionell organisierter Drogenhandel, der wie jedes andere Unternehmen strukturiert war. Es gab Investoren, Manager, Elektriker, Bauarbeiter, Gärtner und Erntehelfer. Die meisten hatten einen kriminellen Hintergrund. Während der Verhandlung kam es zu einer Besonderheit: Einer der Initiatoren der Bande, der 53-jährige Ronald M. aus den Niederlanden, legte im Prozess seine Lebensbeichte ab. "Die Kammer glaubt dem M.", sagt der vorsitzende Richter Harald Jung in der Urteilsbegründung am letzten Verhandlungstag. Die Aussagen des Niederländers hatten im Verlauf des Prozesses die wichtigste Säule in dem langen Verfahren gebildet.