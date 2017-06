oborowicz Dienstag, 28.03.2017 | 14:16 Uhr

Und was ist nach den 4 Jahren und 3 Monaten? Darf er da weiter studieren, darf er weiter spionieren, oder wird er ausgewiesen? Wieso erfolgt keien vorherige Prüfung?Er ist nach Deutschland gekommen, um zu studieren, hat also unser Sozialsystem ausgenutzt. Wieviele von solchen Typen gibt es noch hier?Warum wird keine Strafe verhängt, welche wirklich abschreckt, denn im Gefängnis wird er sich vieleicht weiter radikalisieren können. Muß erst wieder ein Anschlag, irgendwo in Deutschland geschehen, damit einige Verantwortliche wach werden?Es sind schon genug Gefährder in unserem Land und es kommen täglich welche dazu.