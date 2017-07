In acht Landkreisen Brandenburgs sind am Freitagabend erstmals sogenannte Wolfswachen veranstaltet worden. Dabei haben Landwirte und private Viehhalter sowie Jagdpächter mit Anwohnern über die Rückkehr des Wolfes und deren Folgen gesprochen.

In keinem anderen Bundesland leben so viele Wölfe wie in Brandenburg. Fast die Hälfte der bundesweit gezählten 46 Rudel streifen durch das Land. Regelmäßig überwinden Wölfe elektrische Weidezäune und reißen Schafe und andere Nutztiere. Im vergangenen Jahr zahlte das Land rund 45.000 Euro Entschädigungen an Tierhalter.

Auf den Wolfswachen unter anderem in Baruth, Dolgelin und Michaelisbruch wollen Landwirte für mehr Geld für Spezialweidezäune und letztlich die Bejagung des Wolfes werben. Naturschutzverbände fordern dagegen eine Versachlichung der Wolfsdebatte.