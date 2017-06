Anton Berlin Dienstag, 28.03.2017 | 08:16 Uhr

Wie schön, dass alle gleich wieder genau wissen, was passiert ist und was die Ursache ist. Bisher ist laut Artikel nur bekannt, dass der Rettungswagen (es geht also um einen Notfalltransport, nicht um einen Krankentransport) mit Blaulicht unterwegs war. Unklar, ob auch das Martinshorn eingeschaltet war. Die Bundeswehr fährt im Übrigen schon seit vielen Jahren in Berlin und Hamburg mit mehreren Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeugen im Auftrag der Feuerwehr, von unerfahrenen und ortsunkundigen Fahrern kann also wohl kaum die Rede sein.

Abwarten, was die Polizeit bei ihren Ermittlungen herausfinden. So lange können wir alle nur hoffen, dass die verletzten Personen schnell wieder wohlauf sind. Material ist ersetzbar.