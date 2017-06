Charlotte Ludwigshafen Mittwoch, 29.03.2017 | 20:24 Uhr

Also im abschalten sind sie groß, aber für alle das DVB-T2 zugängig zu machen, zu hohl. Laut der Seite hat natürlich RBB und Umgebung dieses schon, der Rest schaut in MOnd. Da hätte man auch das alte DVB-T noch für die lassen können, die noch gar nicht an der Umstellung beteiligt sind und trotz neuem Reciever und Antenne vor einem schwarzen Bildschirm sitzen.Leute, ich bin zwar Frau, aber nicht blond. Ich mach viel mit Technik, aber bei dem Mist geht nix mehr. Heut Reciever und Antenne gekauft. Antenne hat weniger db wie meine alte Hausantenne, diese ausprobiert. 3x dürft ihr raten.......

Weder Sendersuchlaufstart noch sonst was und wenn Sendersuchlauf startet, dann mit viel Glück und 100% danach heißts keine TV/Radioprogramme. Ihr seid dran und jetzt?????