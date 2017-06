Dan Mittwoch, 29.03.2017 | 10:25 Uhr

Hallo Tom,

Nach Ihrem ersten Satz dachte ich Ihre Argumentation geht in die andere Richtung - Berlin hat eben kein Geld für irgendeinen Blödsinn Geld rauszuschmeißen, aber das ist doch genau das was momentan getan wird.

Allein im Görlizter Park (Artikel vom 18.08.2015 - Zeitraum: 1Jahr)

https://www.welt.de/print/welt_kompakt/berlin/article145324115/Der-teure-Kampf-gegen-Cannabis.html:

"In 1432 Strafverfahren seit November 2014 wurden in 253 Fällen Anklage erhoben. " (17,7% - Herzlichen Glückwunsch!)

Es gab 38.236 Einsatzstunden der Polizei. - (ca. 744.000 €) (mal ganz von Anwälten, Richtern und sonstigem Bürokratie-Gedöhns abgesehen)

Umgerechnet 4,3 Einsatzstunden pro gramm Gras. (Es wurden in einem Jahr gerade mal 15 Kilo Gras beschlagnahmt)

Ich glaube diese Arbeitszeit wäre an anderen Stellen deutlich besser aufgehoben!