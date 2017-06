Bahnverbindung Berlin - Stettin - Nervenkrieg auf der Ersatzstrecke

27.03.17 | 16:42 Uhr

Die Luftlinie Berlin - Stettin beträgt 127 Kilometer. Aber am Karower Kreuz wird gerade gebaut: Das wirft immer mal wieder einiges durcheinander und offenbart ungeahnte Fahrplanlöcher. Ein sehr persönlicher Reisebericht von Jo Goll



Seit Tagen habe ich mich darauf gefreut: Zwei freie Tage. Mal wieder raus aus der Großstadt, das Umland erkunden. Oder besser gesagt: Unser Nachbarland Polen. Ziel des Kurztrips ist Szczecin (Stettin). Um morgens keinen Stress zu haben, kaufen wir uns am Vorabend schon Fahrkarten. Ganz konventionell am Automaten - und erstaunlich günstig: mit der BahnCard 25 kosten sie 8,30 Euro. Am nächsten Morgen Abfahrt in Lichterfelde-Ost. Meine Frau eröffnet mir, dass wir eine etwas seltsame Verbindung haben: drei Mal umsteigen. Ab Gesundbrunnen Schienenersatzverkehr (SEV) nach Bernau. Bauarbeiten. Ich rümpfe die Nase, will an unserem freien Tag aber keine schlechte Laune verbreiten. In Gesundbrunnen haben wir zehn Minuten Zeit zum Umsteigen. Cappuccino und Zeitung kaufen, dann den berüchtigten SEV suchen. Keine Ausschilderung, also im Reisezentrum fragen. Kurzer Anflug von Hektik, doch der ins Alter gekommene Reisebus hat Verspätung, also alles gut.

Hintergrund Sperrung zwischen Blankenburg und Karow - Am Karower Kreuz wird jetzt gebaut Normalerweise fahren am Karower Kreuz hunderte Regional- und S-Bahnzüge in alle Richtungen. Seit Donnerstag aber ist da vor allem Baustelle - Bahnreisende und S-Bahn-Pendler müssen bis zum Frühjahr 2018 mit Einschränkungen rechnen.

Grüne Welle ist woanders

Die Fahrt durch den Wedding gestaltet sich abenteuerlich, mehrmals muss der gestresste Fahrer scharf bremsen. Die grüne Welle bleibt ein Traum, an jeder Ampel stehen wir minutenlang, gefühlt zumindest. Auf der Fahrt durch Pankow, Karow und Buch wird langsam klar, dass wir die Umsteigezeit von zwölf Minuten in Bernau längst aufgebraucht haben. Im gut besetzten Bus verbreitet sich ein Gefühl von angespannter Hektik, besonders die polnischen Mitfahrer zücken ihre Smartphones und suchen nach anderen Verbindungen. Neben mir fängt eine junge Polin an, hektisch zu telefonieren. Sie scheint einen Termin in Stettin zu haben, den sie jetzt in Gefahr sieht. Ich nehme mir vor, ganz ruhig zu bleiben. Schließlich kann es ja auf dieser Strecke zwischen der deutschen Haupt- und der polnischen Universitätsstadt keine ernsthaften Probleme geben. Schließlich sind auf der Schiene gerade mal 134 Kilometer zurückzulegen. Die Miene des Busfahrers kann ich in seinem Rückspiegel beobachten: bei jeder roten Ampel Anzeichen von Verzweiflung. Die tätowierten Oberarme fallen im Minutentakt aufs Lenkrad, mehrmals stöhnt er auf. Ich bleibe ganz ruhig. Ommm.

Drei Stunden lang kein Zug nach Stettin

Doch mit jeder Minute wird klarer: Der Anschlusszug in Bernau wird schon lange weg sein, wenn wir ankommen. Also ein erster Blick auf die Bahn-App und ungläubiges Staunen: knapp drei Stunden keine Verbindung nach Stettin. Kann nicht sein, sage ich mir, erst mal vor Ort sehen, was geht. Am Bahnsteig in Bernau bildet sich eine Menschentraube um die einzige Schaffnerin weit und breit. Die meisten hier sprechen Deutsch mit polnischem Akzent. Die Dame der Bahn ist bemüht, aber heillos überfordert. Den meisten gestrandeten Passagieren rät sie, den Regionalexpress nach Eberswalde am Gleis nebenan zu nehmen. Der jungen Polin aus dem Bus huscht ein erleichtertes Lächeln übers Gesicht. Doch als ich skeptisch nachfrage, wie es dort dann weitergeht, kommt die Dame mit der dunklen Uniform ins Stottern. "Dit weeß ick jetzt ooch nich", kommt es ihr unsicher und ziemlich unfreundlich über die Lippen.

Sehnsuchtsort Stettin

Schluss mit "Ommm"

Ich schaue sie ungläubig an und merke: Es ist vorbei mit Ommm. "Das ist ja unglaublich", entfährt es mir. "Anfänger, Dilettanten", höre ich mich schimpfen. Ungewollt bin ich zum Wortführer der Gestrandeten von Bernau geworden. Ich schäme mich zwar etwas für meinen Ausbruch, aber die Gruppe bestärkt mich: Alle wollen eine konkrete Information. Jetzt schaltet die Dame in Blau auf Angriff. "Wat soll ick denn saren", beginnt sie sich lautstark zu wehren, "für die Bauarbeiten kann ick doch nix." "Das sagt ja auch niemand", entgegnet die junge Polin aus dem Bus, "wir wollen doch nur wissen, wie und wann wir nach Stettin kommen." Würde ich auch gern wissen, denke ich mir. Und schlagartig wird mir klar: drei Stunden Bernau, dann nochmal zwei Stunden fahren. Sechs Stunden auf Achse, Ankunft in Szczecin etwa 14.30 Uhr, der halbe Tag vorbei. Erstmal auf den Bahnhofsvorplatz. Meine Frau, bislang ganz ruhig, redet davon, dass man jetzt wohl trampen sollte. Ich sage ihr, dass ich mir dabei in meinem Alter lächerlich vorkommen würde. Sie lacht, und erst jetzt merke ich, dass sie es nicht ernst gemeint hat. Ich schaue sie an und begreife: Sie ist richtig sauer.

Dann eben Warten in Angermünde

Zum Zeitvertreib erkundige ich mich am Fahrkartenschalter (den gibt's immerhin in Bernau) nach einer alternativen Verbindung. Der Mann hinter der Scheibe hat sichtbar schlechte Laune, diese Frage hat er heute offenbar schon zu oft gehört. "In 'ner halben Stunde nach Angermünde, dann eben dort warten", raunt er mir zu. Nach einer Entschädigung für die - zugegeben - günstigen Fahrkarten getraue ich mich besser nicht zu fragen. Draußen auf dem Vorplatz ist meine Frau mit der jungen Polin ins Gespräch gekommen. "Meinen Arzt-Termin in Szczecin kann ich knicken, ich fahre zurück nach Berlin." "Tut mir leid", sagt meine Frau, als ob sie etwas dafür könnte. "Ist offenbar nicht so wichtig, diese Strecke", entgegnet die junge Frau. "Hätte ich nicht gedacht, dass so etwas möglich ist." Recht hat sie, denke ich resigniert, und beschließe, wieder gute Laune zu haben. Übrigens: In Angermünde war es ganz nett, der Cappuccino kostet dort aber stolze 3,50 Euro. "Pünktlich" um 14:30 kamen wir dann in Szczecin an. Fahrtzeit: sechs Stunden, drei Minuten.

