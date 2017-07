Leiter, Axt, Rollbrett und Schubkarre - mehr brauchte eines Diebesbande nicht, um den "Big Maple Leaf" aus dem Bode-Museum zu klauen. Am Freitag wurden Fotos der Tatwerkzeuge veröffentlicht. Ob die riesige Goldmünze je wieder auftaucht, bleibt fraglich.

Nach dem Diebstahl der millionenschweren Goldmünze in Berlin versucht die Polizei mit Fotos von Tatwerkzeugen, Hinweise zu den Tätern zu erhalten. Veröffentlicht wurden am Freitag Bilder vom Griff einer Axt, einer Leiter, einer Schubkarre, eines Rollbretts zum Transport schwerer Gegenstände und eines Keils für eine Tür. Diese Gegenstände waren von der Tätern in der Nacht zum Montag im oder nahe dem Bode-Museum zurückgelassen worden.