Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Cottbus wird am Freitag ein Sperrkreis gezogen.



In einem Radius von 250 Metern um den Fundort müssten u.a. Geschäfte, eine Kita sowie eine Reha-Einrichtung geschlossen bleiben, hieß es. Dann sollen Experten die Bombe näher untersuchen und voraussichtlich entschärfen.



Der 70 Kilogramm schwere Blindgänger Blindgänger war am Donnerstag bei Bauarbeiten am Ostrower Platz entdeckt worden. Nach Angaben der Stadt Cottbus handelt es sich um eine Brandbombe russischer Bauart.



Die Stadt informierte Anwohner per Flyer über den Sperrkreis. Betroffene sollten ihre Wohnungen bis 8 Uhr verlassen haben, hieß es.

