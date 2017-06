Auf der A10 nördlicher Berliner Ring hat am Montagabend ein Schwerlasttransporter Feuer gefangen. Feuerwehr und Polizei gehen von einem technischen Defekt als Ursache aus, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 26-jährige Fahrer des Lkw erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Das Fahrzeug hatte ein 52 Tonnen schweres Mastteil für eine Windkraftanlage geladen und befand sich auf dem Weg nach Polen. Da für den Schwerlasttransporter zunächst kein geeigneter Abschleppwagen zur Verfügung stand, musste der rechte Fahrstreifen an der Unfallstelle Richtung Barnim gesperrt werden. Der Spediteur will die Ladung des ausgebrannten Schwertransporters in der Nacht zu Mittwoch mit einem Spezialfahrzeug bergen. In dieser Zeit wird die Autobahn Richtung Frankfurt (Oder) voll gesperrt.