Andreas Buntrock Berlin Dienstag, 28.03.2017 | 11:26 Uhr

Vielleicht ist es der neue Nationalismus, der die Polen davon abhält, ausländische Hilfe anzunehmen. Es ist das gleiche Elend, wie mit der polnischen Weigerung, Flüchtlinge aufzunehmen: EU-Hilfen sollte nur bekommen, wer sich in Europa vernünftig und solidarisch benimmt. Hier sehe ich jetzt vor allem das Auswärtige Amt in der Verantwortung. Brandenburg hat mit dem Hilfsangebot getan, was in seiner Zuständigkeit möglich war.