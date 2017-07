Die Polizei in Brandenburg geht verstärkt gegen Viehdiebstähle im grenznahen Raum zu Polen vor. Anfang dieses Monats sei im Landeskriminalamt eine Sonderkommission "Koppel" gebildet worden, sagte der Chef der Polizeiabteilung im Brandenburger Innenministerium, Herbert Trimbach, am Donnerstag vor dem Innenausschuss des Potsdamer Landtags.

Rinder-Diebstahl in Brandenburg

Bei einem Treffen mit einem Verbindungsmann aus der Ukraine sei auch eine Zusammenarbeit mit den dortigen Ermittlungsbehörden verabredet worden. Auch seien alle Polizeidienststellen im Grenzbereich angewiesen worden, verstärkt Lastkraftwagen zu kontrollieren; vor allem in den Nachtstunden.

In Brandenburg sind pro Jahr 20 bis 30 Landwirte von Viehdiebstahl betroffen, viele von ihnen in Märkisch-Oderland - von dort ist die deutsche Grenze in nur wenigen Minuten erreicht. Aber auch andere Lankreise sind betroffen.

Erst Mitte Februar hatten die Viehdiebe wieder zugeschlagen, diesmal in Spree-Neiße. Aus einem Agrarbetrieb in Jänschwalde verschwanden etwa 30 Rinder, teilte die Polizei-Direktion Süd mit. Der Schaden: etwa 15.000 Euro. Das Problem: "Die Aufklärungsquote geht aktuell gegen null", so ein Polizeisprecher. Wohin die Tiere gebracht werden, darüber kann nur spekuliert werden. Manche der betroffenen Landwirte tippen auf die Ukraine, denn innerhalb der EU könnten die Tiere zu leicht identifiziert werden.