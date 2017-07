Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe haben am Freitagmorgen rund 600 Cottbuser ihre Wohnungen verlassen müssen. Auch Geschäfte, eine Kita sowie eine Reha-Einrichtung in der Innenstadt blieben geschlossen.



Die 70 Kilogramm schwere Brandbombe russischer Bauart war am Donntagstag bei Bauarbeiten am Ostrower Platz entdeckt worden. Am Freitagmorgen wurde ein Sperrkreis gezogen, Experten untersuchten den Sprengkörper.

Um die Mittagszeit konnte der Kampfmittelräumdienst den Blindgänger entschärfen. "Der Zünder ist erfolgreich gesprengt worden, und die Brandbombe wird nun luftdicht verpackt abtransportiert", sagte Stadtsprecher Jan Gloßmann kurz danach.