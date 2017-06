Das ist das Resultat einer vom Landkreis in Auftrag gegebenen Luftmessung, die die Verwaltung am Mittwoch auf einer Pressekonferenz veröffentlichte. Es seien keine für Menschen gefährlichen Dioxin-Werte entdeckt worden. Alles liege im normalen Bereich, hieß es. Experten der BASF Schwarzheide und eines Umweltinstituts hatten vor zwei Wochen die Luftwerte gemessen und ausgewertet.

Das Feuer war am 13. Februar aus bisher ungeklärter Ursache in der Recyclinganlage Brozek, etwa drei Kilometer Luftlinie von Forst entfernt, ausgebrochen. Auf der Anlage wird vor allem Plastikabfall gelagert. Seitdem steigen Rauchwolken über der Brandstelle auf.



Viele Bürger in Forst klagen über beißenden Qualm, brennende Augen und Husten. Am vergangenen Sonntag hatte das Land Brandenburg wegen der Rauchentwicklung für den Raum Forst eine mehrstündige Gefahrenwarnung ausgegeben.